Israel llama a 60 mil reservistas para ocupación de Gaza

Plan para desplazar a los habitantes de Gaza al sur. Situación catastrófica para los 2.1 millones de palestinos: Cruz Roja Internacional

Regeneración, 20 de agosto de 2025. En redes destacan que el ejército israelí dice que está llamando a unos 60 mil reservistas antes de una ofensiva terrestre para ocupar toda la ciudad de Gaza.

Y es que un oficial militar dijo que los reservistas se presentarían al servicio en septiembre y que la mayoría de las tropas movilizadas para la ofensiva serían personal en servicio activo.

Lo anterior publicó la BBC de Londres.

Gaza

Además, agregaron que las tropas ya estaban operando en las áreas de Zeitoun y Jabalia como parte de los preparativos para el plan.

Mismo, que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el martes y será presentado al gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Se espera que se ordene a cientos de miles de palestinos de la ciudad de Gaza evacuar y dirigirse a refugios en el sur de Gaza.

Sin embargo, aliados de Israel han condenado el plan, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el miércoles:

«Sólo puede conducir al desastre para ambos pueblos y corre el riesgo de sumergir a toda la región en un ciclo de guerra permanente».

Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que un mayor desplazamiento y una intensificación de las hostilidades «corren el riesgo de empeorar una situación ya catastrófica».

Esto, para los 2,1 millones de habitantes de Gaza.

Conquista

Como se sabe Israel anunció la conquista de toda la Franja de Gaza aunque mediadores Qatar y Egipto están tratando de llegar a un acuerdo antes de que comience la ofensiva.

E incluso, han presentado una nueva propuesta para una tregua de 60 días y la liberación de alrededor de la mitad de los 50 rehenes retenidos en Gaza, que Hamás dijo haber aceptado el lunes.

Israel aún no ha presentado una respuesta formal, pero las autoridades israelíes insistieron el martes en que ya no aceptarían un acuerdo parcial.

Asimismo, exigieron uno integral que incluya la liberación de todos los rehenes. Se cree que solo 20 de ellos siguen con vida.

The people of Gaza are purposely being STARVED pic.twitter.com/E2dSIWQr5w — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 16, 2025

Ordenes

Por otra parte, se precisa que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que el miércoles se emitieron órdenes de llamar a 60 mil.

Lo anterior, como parte de los preparativos para «la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón», la ofensiva terrestre que lanzaron en mayo.

Dicha operación militar genocida les ha permitido tomar el control de al menos el 75% de Gaza.

Norman Finkelstein, judío cuya familia fue exterminada en Auschwitz, expone la brutalidad sionista en Gaza:

"Tiran comida al suelo para que los palestinos corran tras ella y dispararles como a ratas. No hay nada comparable a lo que Israel hace en Gaza" pic.twitter.com/9JT0Nwu7Uf — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 19, 2025

Además, 20 mil reservistas que ya habían sido llamados a filas recibirán un aviso ampliando sus órdenes actuales, añadió.

Asimismo, el portal reseña que el oficial militar entrevistado dijo que los altos comandantes habían aprobado el plan.

«Operación gradual, precisa y dirigida dentro y alrededor de la ciudad de Gaza», con tropas entrando en algunas áreas donde no habían entrado anteriormente.

Se esperaba que cinco divisiones participaran en la ofensiva, añadió el funcionario.

Desplaza y ocupar

Cabe destacar que se cita al periódico Haaretz que publicó que el ministro de Defensa Katz dijo el martes: «Una vez que se complete la operación, Gaza cambiará su rostro y ya no lucirá como en el pasado».

También habría aprobado un plan para «alojar» a los residentes de la ciudad de Gaza en el sur del territorio.

Incluida la zona costera de al-Mawasi, donde, según dijo el funcionario militar, se establecerían hospitales de campaña.

Y la masacre continua.