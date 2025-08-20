CDMX: 13 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

CDMX: Detenidos 3 de los que atacaron a la secretaria particular de Clara Brugada. Indagatorias en Edomex, Querétaro, Morelos y Guerrero

Regeneración, 20 de agosto de 2025. En redes destacan que autoridades mexicanas detuvieron la madrugada de este miércoles a 13 personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Como se sabe dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó la propia funcionaria en un mensaje a medios.

CDMX

En memoria de nuestros compañeros y en respeto a sus familias y amigos, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. pic.twitter.com/6W9rJweOmb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 20, 2025

Cabe destacar que medios internacionales destacan que Brugada dijo que, del total de detenidos, se considera que tres tuvieron una participación directa en el ataque contra Guzmán y Muñoz

Y, que los demás son señalados por presuntamente haber participado en la preparación logística del atentado.

Brugada también dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la ciudad darán una conferencia esta tarde.

Esto, para presentar más información sobre el caso, en el que las investigaciones continúan.

Como se sabe Guzmán y Muñoz fueron atacados con arma de fuego la mañana del 20 de mayo cuando se encontraban en un vehículo en Calzada de Tlalpan.

Investiga

Guzmán era secretaria particular de la jefa de Gobierno y Muñoz, uno de sus principales asesores.

Los resultados a tres meses del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores, respectivamente, de la jefa Clara Brugada.

Además de última hora, el gobierno de la Ciudad de México citó esta mañana a una conferencia que será encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Asimismo, a las 17:00 horas habrá una más en la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Por otra parte, en redes se indica que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) los análisis realizados hasta el momento hallaron que algunos implicados pudieron trasladarse a Querétaro.

También se concentran en la ubicación de personas que pudieron facilitar el uso de placas, pues todos los vehículos implicados, llevaban sobrepuestas.

Así, se precisa que los seguimientos se realizaron en Estado de México, Querétaro, Morelos y Guerrero.

Asimismo, las indagatorias indicaron que el conductor de la moto, quien fue el encargado de realizar un seguimiento previo el 14 de mayo, escapó hasta Querétaro.

La moto portaba las placas 84TWP3, la cual da a nombre de Carlos Jesús N.

Datos

Como se sabe el día del crimen, los implicados huyeron a Iztapalapa y en las inmediaciones de Constitución de 1917, abandonaron las unidades utilizadas.

Esto es, una camioneta Nissan Kicks azul y la motocicleta negra con placas de Querétaro.

Incluso, la motocicleta en donde escapó el único autor material, fue hallada en la calle Rubén Darío 55 en la colonia La Moderna, Benito Juárez, esto a 500 metros de donde ocurrieron los hechos.

En la zona encontraron un par de guantes negros y un cubrebocas.

En tanto que la camioneta Nissan Kicks fue hallada entre las calles Reyna Xóchitl y Niños Héroes, Barrio La Asunción, Iztacalco.

Las autoridades encontraron, además, una camioneta tipo Urvan blanca, la cual contaba con placas sobrepuestas de una Trax, según constataron los investigadores.

Según el análisis de inteligencia, la motocicleta cuenta con placas del estado de Querétaro y como propietario un hombre identificado como Carlos Jesús Sánchez.

En tanto que la Nissan Kicks pertenece a una mujer, indicaron portales.