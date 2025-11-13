Diálogo reitera Sheinbaum a la CNTE, injustificada violencia

Nada justifica la violencia, además están abiertas las mesas de diálogo, hay apoyos educativos tanto a estudiantes y maestros: Sheinbaum

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. En redes destacan que Sheinbaum, reiteró que siguen las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esto, ante las marchas y los bloqueos del 13 de noviembre de 2025, como parte del paro nacional.

«Qué necesidad hay de esta manifestación», mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera de este jueves.

Sheinbaum

#ULTIMAHORA 💬

“¿Qué necesidad hay?” ✋ cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la manifestación de la CNTE, que exige la abrogación de la Ley del ISSSTE 2017.Sheinbaum aseguró que siempre ha existido diálogo con el magisterio y reiteró que su gobierno mantiene puertas… pic.twitter.com/FDwNuCaWxS — JUCA Noticias (@JucaNoticias) November 13, 2025

Al tiempo que se refirió, desde Palacio Nacional, sobre la fuerza usada por los maestros de la CNTE.

“Quieren usar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, pese al diálogo de las autoridades federales con los maestros.

“Están las mesas abiertas: de diálogo, de trabajo”.

“No se entiende como, si hay mesas de diálogo -incluso ha habido muchos apoyos, con maestras, maestros, a los estudiantes-, ¿Qué necesidad hay de esta manifestación?».

«Además, a dos días de la manifestación de la derecha”.

Siempre ha habido diálogo con los maestros, no se entiende la movilización de la CNTE a dos días de la marcha de la derecha: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/ydPZhbnWRK — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 13, 2025

Acción

Seguidamente, recalcó atención a demandas de todo el sector educativo, e incluso específicamente sobre el magisterio de la CNTE.

Puso como ejemplo que acudieron funcionarios federales para reunirse con las autoridades de Oaxaca y otras entidades.

Lamentó que se quiera “utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, a pesar de atenderse “muchísimas de las demandas que tienen”.

#ÚltimaHora 🤬‼️|| La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancó este 13 de noviembre su paro de 48 horas en la CDMX, con maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero encapsulados por intentar avanzar a Palacio Nacional, vallas y extintores responden.



🔴… pic.twitter.com/THiuWI02I8 — Primera Línea Mx (@esprimeralinea) November 13, 2025

“Si estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, a lo mejor. Nunca justificamos la violencia».

ISSSTE

Por otra parte, destacó sobre la demanda de derogación de la Ley del ISSSTE 2007, que no hay los suficientes recursos para ello.

Sin embargo subrayó que se han planteado opciones y convocado para analizar las posibilidades.

#MañaneraPresidenta | ¡8 MILLONES DE BOTS PARA PROMOVER MARCHA!



Claudia Sheinbaum afirmó que las manifestaciones en nuestro país son libres.



Sobre la marcha de la llamada "Generación Z", señaló que es fundamental saber quién la impulsa, pues la convocatoria fue movida desde el… pic.twitter.com/JMU0d495G7 — Juncal Solano (@juncalssolano) November 13, 2025

Cabe destacar, las consultas para analizar la forma de la evaluación de la carrera magisterial con base en lo que definan las maestras y maestros.

“No se entiende la verdad. O qué intereses haya. No sé”, expresó.