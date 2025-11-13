Diálogo reitera Sheinbaum a la CNTE, injustificada violencia

Nada justifica la violencia, además están abiertas las mesas de diálogo, hay apoyos educativos tanto a estudiantes y maestros: Sheinbaum
Regeneración, 13 de noviembre de 2025. En redes destacan que Sheinbaum, reiteró que siguen las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esto, ante las marchas y los bloqueos del 13 de noviembre de 2025, como parte del paro nacional.
«Qué necesidad hay de esta manifestación», mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera de este jueves.
Sheinbaum
Al tiempo que se refirió, desde Palacio Nacional, sobre la fuerza usada por los maestros de la CNTE.
“Quieren usar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, pese al diálogo de las autoridades federales con los maestros.
“Están las mesas abiertas: de diálogo, de trabajo”.
“No se entiende como, si hay mesas de diálogo -incluso ha habido muchos apoyos, con maestras, maestros, a los estudiantes-, ¿Qué necesidad hay de esta manifestación?».
«Además, a dos días de la manifestación de la derecha”.
Acción
Seguidamente, recalcó atención a demandas de todo el sector educativo, e incluso específicamente sobre el magisterio de la CNTE.
Puso como ejemplo que acudieron funcionarios federales para reunirse con las autoridades de Oaxaca y otras entidades.
Lamentó que se quiera “utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, a pesar de atenderse “muchísimas de las demandas que tienen”.
“Si estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, a lo mejor. Nunca justificamos la violencia».
ISSSTE
Por otra parte, destacó sobre la demanda de derogación de la Ley del ISSSTE 2007, que no hay los suficientes recursos para ello.
Sin embargo subrayó que se han planteado opciones y convocado para analizar las posibilidades.
Cabe destacar, las consultas para analizar la forma de la evaluación de la carrera magisterial con base en lo que definan las maestras y maestros.
“No se entiende la verdad. O qué intereses haya. No sé”, expresó.