Maru Campos Dispara en 378% Gasto en Publicidad

La desproporción exhibe una posible promoción personalizada de la panista Campos. Chihuahua es el tercer estado que más gasta en México

Regeneración, 12 de noviembre de 2025.– El gobierno de Chihuahua ha desatado una controversia presupuestal. La administración de la panista Maru Campos excedió el gasto en publicidad.

El monto rebasó en 378% lo aprobado originalmente.

Este exceso resulta en una desproporción alarmante del erario. El Congreso de Chihuahua autorizó un gasto inicial de 109 millones de pesos.

Sin embargo, la cifra final ejercida asciende a 521 millones de pesos.

Por lo tanto, el incremento fue de más de 412 millones de pesos sobre lo pactado.

Esto exhibe un desmedido interés en la difusión gubernamental. La opacidad en la justificación de estos montos es preocupante.

@MaruCampos_G derrocha $837 millones del erario en su promoción personal: Jael Argüelles.



En 2025 gasta casi cuatro veces more en su imagen "que en atender a los pueblos originarios".



Ampliación de 378% al presupuesto en Comunicación es ilegal.



— ZONAFREE (@ZonaFreeMX) November 11, 2025

Promoción personalizada

Adicionalmente, este gasto contraviene principios constitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la promoción personalizada.

Los gastos en comunicación social deben ser institucionales y no electorales.

En consecuencia, el gobierno de Chihuahua se posiciona en un lugar vergonzoso.

Es la tercera entidad que más gasta en publicidad oficial en todo el país. Solo lo superan las administraciones de Jalisco y Veracruz.

A pesar de que tenemos solo el 3% de la población nacional, 1 de cada 10 homicidios ocurren en Chihuahua, y somos el Estado más violento del país.



Mientras, la Gobernadora se niega a madrugar para asistir a la Mesa de Seguridad con Gobierno Federal.



¡Qué mal gobierna el PAN! — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) November 13, 2025

Se burla del pueblo

Así pues, organizaciones civiles exigen una revisión exhaustiva.

«Este dinero debería usarse en salud o educación,» citan activistas de izquierda. La desproporción del gasto es una burla para la ciudadanía.

La corrupción y el pacto de impunidad de @MaruCampos_G con César Duarte cobran la vida y roban oportunidades a la población más desprotegida de Chihuahua: — ZONAFREE (@ZonaFreeMX) November 13, 2025

La diputada de Morena, María Antonieta Mendoza, subrayó la anomalía. Afirmó que este exceso «viola la ley de manera flagrante».

La rendición de cuentas sobre este rubro es ahora impostergable.