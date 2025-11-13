Señalan ciberataque con sitios web de gobierno y defensa en Dinamarca

Dinamarca: Fallos operativos e interrupciones por DDoS -Denegación de servicio distribuido que bloquea acceso al saturar: Protección Civil

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. En redes destacan un ciberataque que afecta a sitios del gobierno y de la defensa de Dinamarca.

Y es según agencias como AFP, sitios web del gobierno y la defensa de Dinamarca fueron blanco el jueves de un amplio ciberataque.

E incluso se cita se trata de un grupo de piratas informáticos prorrusos el cual se habría atribuido la acción.

Dinamarca

Cabe destacar que la Agencia de Protección Civil de Dinamarca manifestó estar al tanto de afectaciones a diversos sitios web.

«…, varias empresas y sitios web daneses estaban experimentando interrupciones y fallos operativos debido a ataques DDoS».

Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) bloquean el acceso a un sitio web saturando sus servidores con tráfico.

Seguidamente indicó estar siguiendo de cerca la situación, en coordinación con la inteligencia militar danesa.

Rusos

Se cita además al grupo NoName057 mismo que afirmó en redes sociales haber atacado sitios daneses como el Ministerio de Transporte.

E incluso el portal público Borger.dk y la empresa de defensa Terma.

«Sabemos que un grupo de hackers rusos dijo que interrumpiría nuestro sitio web y los de varias autoridades danesas…»

«.., pero es demasiado pronto para confirmar que sean los responsables».

Lo anterior, señaló Tobias Brun-Falkencrone, portavoz de Terma.

Asimismo se indica que el mismo grupo prorruso afirmó el miércoles haber atacado los portales de varios municipios daneses.

Juicio

Por otra parte, recientemente comenzó en Dinamarca el juicio contra dos ciudadanos suecos por lanzar dos granadas contra la Embajada de Israel en Copenhague.

Esto, un año después de que se registraran varias explosiones en las inmediaciones del inmueble.

Cabe destacar que se trata de dos acusados, de 18 y 21 años, juzgados por transporte y posesión ilegal de al menos cinco granadas de mano.

Mismas, dos de las cuales explotaron cerca de la Embajada.

Además de hacer frente a cargos de asalto agravado e intento de homicidio, según informaciones de la emisora de radio danesa DR.

💥Dinamarca Actúa Fuerte: Lanzan acuerdo para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años 🇩🇰



Dinamarca está implementando medidas para proteger a sus niños en el ámbito digital. El gobierno anunció un acuerdo político el 7 de noviembre de 2025 para restringir el… pic.twitter.com/4x601RCCTb — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) November 9, 2025

Finalmente se destaca que el acusado de 18 años se declaró «no culpable» de los cargos de mayor gravedad, pero admitió lanzar dos granadas.

Sin embargo dijo que el objetivo no era la embajada, sin embargo también se le acusa de disparar contra la Embajada israelí en Estocolmo, la capital de Suecia, en octubre de 2024.

E incluso se dice habría sido reclutado por la red criminal sueca Foxtrot en el instituto. El segundo acusado, el mayor de los dos, ha reiterado su inocencia.