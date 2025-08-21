Dice Trump que saldrá a patrullar personalmente Washington DC

Trump dijo por radio que patrullará junto con Guardia Nacional y policía la capital de EE.UU. Amplio rechazo ciudadano a militarización

Regeneración, 21 de agosto de 2021. Trump, dijo que saldrá este jueves a patrullar las calles de Washington en compañía de la policía y los efectivos de la Guardia Nacional.

Los cuales como se sabe desde la semana pasada están desplegados en la capital estadounidense para, según él, reducir la criminalidad.

Trump

“Creo que voy a salir esta noche con la policía y el ejército, por supuesto. Vamos a hacer el trabajo”.

Y es que los portales informan que así dijo Trump en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

Como se sabe el 11 de agosto Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”.

Seguidamente tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para “restablecer el orden público”.

Sin embargo, los índices de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años.

Así Trump tomará el control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

Desde entonces seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos.

Donald Trump MILITARIZÓ Washington DC y sus ciudadanos están hartos de esto.



Un país realmente autoritario al que organizaciones internacionales les tiembla la mano señalar.



No fuese México porque hacen un escándalo no mundial, galáctico.

pic.twitter.com/Q8VfCmv7ev — Dany Santoyo (@danysantoyo_) August 16, 2025

Por ello, el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2 mil.

Sin embargo la medida ha sido duramente criticada por la mayoría de ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos.

Desde luego, como se sabe, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya fueron abucheados ayer al visitar a tropas de la Guardia Nacional.

Protesta

Por otra parte, grupos ciudadanos también han subrayado que la militarización lleva a accidentes como el que ocurrió el jueves cerca de la Explanada Nacional.

Esto, cuando un Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.

“Hemos realizado un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington”, escribió hoy en X la fiscal general, Pam Bondi.

Además, sobre el operativo, añadiendo que “ayer se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas del servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas”.

Incluso, activistas en EU han criticado también que se haya aprovechado el operativo de seguridad para incrementar los arrestos de migrantes a cargo de ICE en Washington.

🇺🇸 NUEVAS PROTESTAS CONTRA TRUMP EN LA CAPITAL DE EE.UU, WASHINTOG D.C,



Se protesta contra la militarización la de la capital estadounidense. 👇 pic.twitter.com/JSwLGZZBXv — Fabiola Gutiérrez (@Fabiola_gh21) August 17, 2025

Migración

El propio Trump aprovechó la entrevista de hoy con Starnes para cargar contra la política migratoria del anterior Gobierno y alabar el giro estricto por el que ha apostado.

“En los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos”.

E insistió: “el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera”.

Protestas

Sin embargo se han registrado protestas en Washington D.C., por la percepción de que la militarización es una extralimitación del poder presidencial y una medida injustificada.

Asimismo los manifestantes han expresado su rechazo a la presencia de la Guardia Nacional y han criticado la medida.

Ya que, señalan es una amenaza a las libertades civiles y una forma de intimidar a la población.

E incluso habitantes de la ciudad han calificado la situación como «un caos» y han manifestado que la presencia militar ha aumentado el temor en las comunidades.

Veteranos

Cabe destacar que además de las protestas civiles, la medida ha generado controversia y rechazo en otros sectores, incluyendo veteranos de guerra.

Los cuales, han marchado declarando que juraron defender la Constitución, no a un «aspirante a dictador».

Incluso generales activos han calificado la militarización como inconstitucional y se han negado a reprimir a la población.

En tanto que el jefe de la policía local ha calificado la acción como «fascista» y ha denunciado que el presidente está usando a las fuerzas armadas prácticamente sin restricciones.

En respuesta a las protestas y la controversia, las autoridades de Washington D.C. han exigido que se retiren las tropas.

Esto, argumentando que la medida no solo reprime a la población, sino que también afecta la economía local y el turismo.