Lluvias extraordinarias causan desastre en cinco estados

| Mesa de Redaccion

El Comité Nacional de Emergencia sesiona sin interrupciones ante lluvias intensas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó coordinación permanente con gobernadores estatales y autoridades federales.

El sábado por la noche encabezó reunión para actualizar daños y reforzar acciones de auxilio.

Estado de la emergencia y respuesta

Hasta ahora se reportan 41 muertos y 27 desaparecidos en los estados afectados.

Veracruz registra 15 fallecidos; Hidalgo 16; Puebla 9; Querétaro 1.

Se mantienen las tareas de búsqueda, rescate y acompañamiento a las familias afectadas.

En San Luis Potosí evacuaron 1,360 familias a albergues temporales con atención médica básica.

Se activaron planes DN-III-E y Marina con 5,400 elementos desplegados en zonas críticas.

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre movilizó maquinaria, aeronaves y plantas de agua.

Prepararon casi 10,000 despensas y más de 117,000 litros de agua para población damnificada.

La CFE detectó cortes de luz en 320,386 usuarios; ya se restableció servicio al 75 %.

Autoridades reportan daños en más de 1,056 km de carreteras federales; 392 km están en reparación.

Se coordina la reconstrucción de vías y la apertura de rutas estratégicas para la movilidad.

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.



El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente. pic.twitter.com/DlqhNgnM6J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Objetivos y prioridades inmediatas

Proteger vidas y restablecer servicios básicos en comunidades vulnerables es prioridad vigente.

Se evaluará municipio por municipio para censar daños y asignar apoyos equitativos.

Nadie quedará desamparado, proyecta el Gobierno federal tras reforzar operaciones en los estados.

Si quieres, puedo generar una versión más corta (tipo boletín) o destacada con cifras clave. ¿Te la preparo?