Lluvias extraordinarias causan desastre en cinco estados

Lluvias

El Comité Nacional de Emergencia sesiona sin interrupciones ante lluvias intensas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó coordinación permanente con gobernadores estatales y autoridades federales.

El sábado por la noche encabezó reunión para actualizar daños y reforzar acciones de auxilio.

Estado de la emergencia y respuesta

Hasta ahora se reportan 41 muertos y 27 desaparecidos en los estados afectados. 

Veracruz registra 15 fallecidos; Hidalgo 16; Puebla 9; Querétaro 1. 

Se mantienen las tareas de búsqueda, rescate y acompañamiento a las familias afectadas. 

En San Luis Potosí evacuaron 1,360 familias a albergues temporales con atención médica básica. 

Se activaron planes DN-III-E y Marina con 5,400 elementos desplegados en zonas críticas. 

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre movilizó maquinaria, aeronaves y plantas de agua. 

Prepararon casi 10,000 despensas y más de 117,000 litros de agua para población damnificada. 

La CFE detectó cortes de luz en 320,386 usuarios; ya se restableció servicio al 75 %. 

Autoridades reportan daños en más de 1,056 km de carreteras federales; 392 km están en reparación. 

Se coordina la reconstrucción de vías y la apertura de rutas estratégicas para la movilidad. 

Objetivos y prioridades inmediatas

Proteger vidas y restablecer servicios básicos en comunidades vulnerables es prioridad vigente.

Se evaluará municipio por municipio para censar daños y asignar apoyos equitativos.

Nadie quedará desamparado, proyecta el Gobierno federal tras reforzar operaciones en los estados.

