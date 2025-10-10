Dina Boluarte destituida, acumula 4 mociones de juicio político

Congreso de Perú en juicio de destitución contra presidenta Dina Boluarte por «permanente incapacidad moral» y crisis de seguridad

Regeneración, 9 de octubre.– En medio de una severa crisis de inseguridad que atraviesa la nación andina, Congreso aprueba juicio político de destitución contra la presidenta Dina Boluarte.

La mayoría parlamentaria aprobó las cuatro mociones de vacancia presentadas por las principales fuerzas políticas.

La mandataria, que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, está al borde de la remoción.

Nadie la quiere

Una de las peticiones de destitución era anterior y fue presentada por una coalición de partidos progresistas y de izquierda.

Además, las otras tres fueron entregadas el mismo día por grupos como el ultraconservador Renovación Popular, el Bloque Socialista y el derechista Podemos Perú.

«Incapacidad Moral»

#LOÚLTIMO // DINA BOULARTE ES VACADA



El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral”. pic.twitter.com/MQkkzYbB8B — WR Bolivia (@wrbolivia) October 10, 2025

Los pedidos de remoción invocan la figura constitucional de la «permanente incapacidad moral» de Boluarte, de 63 años, para ejercer el cargo.

Se desatan las molestias, debido al auge del crimen organizado y la mala gestión de la seguridad.

Esto, ejemplificada por un reciente tiroteo contra una banda de cumbia que dejó cinco heridos.

Las cuatro mociones de vacancia contaron cada una con más de 100 votos de 122 posibles en la sesión parlamentaria, evidenciando un consenso abrumador.

La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte!

Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción de vacancia.#FueraDina #Dinacaradejebe pic.twitter.com/zZmGYRIMWq — Susel Paredes (@suselparedes) October 9, 2025

La congresista progresista Susel Paredes argumentó que Boluarte debe ser censurada por su responsabilidad en la muerte de 49 peruanos en protestas, por las joyas que lució y no declaró, y por una supuesta operación estética que supuso un abandono de cargo:

«Exigimos que se vaya a su casa, la despedimos, no que renuncie, que se vaya porque no ha estado a la altura del cargo».

Alta Tensión

Y pensar en un refugio poderoso, hoy se dice adiós a una líder golpista Dina Boularte, en México estamos a un paso de hacer lo mismo con @alitomorenoc. En política no hay casualidades! pic.twitter.com/ZExPLVhvq1 — Pablo Soto (@pablovo) October 10, 2025

Este movimiento parlamentario es notable, dado que todas las fuerzas de derecha que sostenían en el poder a Boluarte anunciaron que votarían a favor de su destitución.

El Congreso, presidido por José Jerí, ha citado a Boluarte a juicio de destitución para que «ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos».

Boluarte es la presidenta más impopular de Latinoamérica con a duras penas una aprobación de 3 por ciento según varias encuestas.

VACANCIA APROBADA 🚨 Congreso de la República aprueba la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.



En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú. pic.twitter.com/TPp35V0SOX — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

De consumarse la destitución, asumiría la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de nuevas elecciones.

Esto convertiría a Boluarte en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, reflejando una crisis de gobernabilidad crónica que sacude al país en menos de una década.