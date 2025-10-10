Pakistán lanza ataques aéreos sobre Afganistán

Aviones de combate sobrevolando Kabul y Paktika. Versiones de muerte de líder Mehsud del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP)

Regeneración, 9 de octubre de 2025. Pakistán habría lanzado ataques aéreos en Kabul, Afganistán.

Y es que en redes sociales testigos reportan aviones de combate sobrevolando la capital afgana en horas de la madrugada.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre los objetivos ni posibles víctimas.

La tensión entre ambos países vuelve a escalar.

Pakistan

Por otra parte, se indica que la fuerza aérea de Pakistán atacó campamentos del TTP en la provincia de Afghanistan en Paktika.

Esto, tras haber atacado previamente objetivos en Kabul dirigidos contra altos mandos del TTP.

«Múltiples oleadas de ataques aéreos están arrasando los escondites y puestos de mando del TTP», señalan tuiteros..

E incluso se dice que Pakistán mató a Noor Wali Mehsud, líder del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Mismo, al que designó como organización terrorista, en un ataque aéreo cerca del aeropuerto de Kabul en Afganistán.

Que es

El TTP es una organización nacionalista pastún que lucha por la libertad de los pastunes en Pakistán.

Tiene su base cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán, y sus objetivos específicos son las fuerzas fronterizas pakistaníes.

Al igual que Al-Qaeda, es de origen deobandi, pero sus objetivos se limitan a los pastunes pakistaníes.

Los pastunes paquistaníes constituyen una porción significativa de la población de Pakistán y viven en una vasta zona.

También en Afganistán los pastunes son el «Estado».

Datos

El conflicto entre Afganistán y Pakistán es una disputa histórica y territorial en torno a la Línea Durand, que se ha intensificado con el apoyo talibán afgano al grupo terrorista pakistaní TTP, y tensiones fronterizas recientes.

Las escaramuzas y enfrentamientos entre ambos países son recurrentes, como las ocurridas en septiembre de 2024, que resultaron en bajas y destrucción de infraestructura.

El conflicto se ve agravado por la deportación masiva de refugiados afganos de en territorio pakistaní y el temor de Pakistán a una creciente influencia de grupos extremistas.

Línea

La Línea Durand: Esta frontera, establecida en 1893, es una fuente de tensión, ya que los gobiernos afganos nunca la han reconocido oficialmente.

El TTP y el apoyo de los talibanes afganos: El Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) opera en el lado afgano y ha recibido apoyo de los talibanes afganos, lo que incrementa la preocupación de Pakistán.

Implicación de los talibanes afganos: Las políticas del régimen talibán en Afganistán son vistas por Pakistán como una carga, en lugar de un activo estratégico, debido a la amenaza de irredentismo pastún y la vinculación con el TTP.

Enfrenta

Además han habido escaramuzas y tiroteos a lo largo de la frontera, como los de septiembre de 2024, donde las fuerzas talibanes afganas intentaron construir un puesto de seguridad.

Lo que provocó un enfrentamiento con las tropas pakistaníes.

En el pasado, el gobierno pakistaní ha realizado ataques aéreos contra supuestos objetivos militantes en Afganistán, lo que ha generado represalias y tensión.

Finalmente, se indica que Pakistán ha deportado a cientos de miles de refugiados afganos, lo que ha desencadenado una crisis humanitaria y agravado las relaciones entre los dos países.