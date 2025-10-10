No a Trump sino a Corina, el nóbel de la paz

Comité del Premio Nóbel de la Paz galardona a opositora venezolana Corina Machado y habla de transición de la dictadura a la democracia

Regeneración, 10 de octubre de 2025. El Comité Noruego del Nobel ha anunciado el galardón más prestigioso del mundo, otorgando el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Este reconocimiento llega en un momento de efervescencia política y alta tensión en el Caribe, resaltando la incansable labor de Machado por los derechos democráticos de su país.

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.



Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Nacida en Venezuela en 1967, María Corina Machado fue honrada por el Comité Nobel con la motivación de “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela«.

«… y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia«.

Su figura, ahora universalmente reconocida, se erige como el símbolo de la resistencia interna al régimen de Nicolás Maduro, manteniendo su residencia en Venezuela al momento del premio.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Desobediencia Civil

Este galardón rememora uno de los momentos más álgidos de su confrontación con el gobierno de Maduro.

Esto es su llamado a la desobediencia civil en agosto de 2025.

En respuesta a la movilización de 4,5 millones de milicianos ordenada por el presidente venezolano, la líder opositora instó a la población: “desobedece; ignóralos, déjalos solos,”. c

Calificó el llamado oficialista a sumarse al “Plan Nacional de Soberanía y Paz” como “un intento desesperado de un régimen que se está desmoronando.”

El contexto era de máxima fricción, exacerbado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluyó tres destructores, 4.000 marines, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y submarinos nucleares, en una supuesta operación antidrogas.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que EE. UU. estaba dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el tráfico de drogas, señalando al régimen de Maduro como un “cartel del narcotráfico.”

A pesar de las amenazas, Machado, operando desde la clandestinidad, subrayó:

“No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí,” en un mensaje directo a empleados públicos, militares, policías y ciudadanos, consolidando su liderazgo en la búsqueda de la democracia.

La presidenta @Claudiashein dio un breve pero contundente mensaje sobre el del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: “sin comentarios”.



Y es que, ¿cómo es posible que le otorguen un premio a la paz a una persona que ha pugnado por la violencia?



Orgullo de presidenta. pic.twitter.com/5ZAxfdfUre — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) October 10, 2025

Tlatelolco y la Amenaza Nuclear a Venezuela

La escalada de tensiones de aquel agosto también trajo a colación tratados internacionales de calado histórico.

El 29 de agosto de 2025, el presidente Maduro afirmó que el despliegue del submarino de ataque de propulsión nuclear estadounidense en el Caribe había violado el Tratado de Tlatelolco, un acuerdo firmado en 1967 en México.

Sin embargo, es crucial recordar que el Tratado de Tlatelolco —que declaró a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares— nunca fue suscrito por Estados Unidos.

El Tratado fue impulsado por el entonces canciller mexicano Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982 por su lucha contra las armas nucleares.

A pesar de que los funcionarios de Defensa de EE. UU. aclararon que el submarino no estaba equipado con armas nucleares, Maduro aseguró que “Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco,”

Hoy, todos quienes defendemos los valores de Occidente, estamos con el Estado de Israel; un genuino aliado de la libertad. 🇮🇱🇻🇪 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 11, 2021

Nobel de la Paz

Este año, el Instituto Nobel Noruego evaluó un total de 338 candidatos, de entre 244 personas y 94 organizaciones.

Entre los que destacaban figuras como Yulia Navalnaya (viuda del opositor ruso Alexéi Navalni)y la activista climática Greta Thunberg.

Incluso organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o la UNRWA, e incluso el expresidente Donald Trump.

Este último era considerado por algunos como candidato tras conseguir un acuerdo entre Israel y Hamás, en una acción que resonaba con la amplitud de interpretaciones del galardón.

En contraste, el premio del año anterior fue para la organización japonesa Nihon Hidankyo, conformada por sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Misma, galardonada por “sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar a través de los testimonios de testigos que las armas nucleares jamás deberían ser utilizadas otra vez.”

Mientras que la labor de Hidankyo es un esfuerzo directo por la proscripción de la guerra, el premio a Machado parece enfocado más en el cambio de régimen y la política interna de un país.

Esto es, desdibujando el propósito original del galardón al alinearse con la política intervencionista de potencias externas en la región.