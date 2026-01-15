Dinamarca amplía su presencia militar en Groenlandia

Ártico: Tensiones geopolíticas: Groenlandia y Dinamarca intensifican actividad del Ejército danés junto con aliados de la OTAN

Regeneración, 14 de enero de 2025. Dinamarca anunció la ampliación de la presencia de sus Fuerzas en Groenlandia, en acciones conjuntas con el gobierno de la isla y sus aliados de la OTAN.

Se confirma que dicha presencia ampliada desde ahora mismo, en que se desarrollan ejercicios militares con presencia de aliados.

Groenlandia

#Internacional



Funcionarios de #Groenlandia y #Dinamarca arribaron este 14 de enero a la Casa Blanca en Washington D.C., Estados Unidos, para sostener conversaciones sobre la situación de la isla, tras las declaraciones del presidente de #EUA, Donald Trump (@POTUS). pic.twitter.com/sX8OfkvuqJ — SPR Informa (@SPRInforma) January 14, 2026

«Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico.

Por tanto, el Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del Ejército danés en Groenlandia…

«.., en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN».

Así dice el Ministerio de Defensa danés en un comunicado conjunto con el Ministerio de Exteriores de Groenlandia.

Así a partir de hoy se ampliará la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores», en cooperación con sus aliados.

Y es que el objetivo es entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico. Además de fortalecer la presencia de la Alianza Atlántica en beneficio de la seguridad europea y transatlántica.

Militares

Por otra parte, se indica de una amplia presencia que supone aeronaves, buques y toda la infraestructura necesaria.

Y es que seguidamente se señala en el mensaje que en el futuro próximo habrá presencia militar compuesta por aeronaves, buques y soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN.

Según el Ministerio de Defensa danés las actividades en 2026 podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales.

Esto es, además de la Policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate, y operaciones navales.

Aliados

Por otra parte, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, confirmó su asistencia al despliegue militar, «a petición de Dinamarca».

«Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés denominado ‘Operación Resistencia Ártica», señaló.

En tanto que el ministro de Defensa británico, John Healey, adelantó que un militar de Reino Unido forma parte de un grupo de reconocimiento para el mencionado ejercicio.

Dijo compartir la preocupación con Trump por la seguridad, y esto forma parte de la iniciativa de la OTAN » para reforzar la seguridad, disuadir la agresión rusa y cualquier actividad china»

E incluso Noruega se suma con el fin de una mayor cooperación entre aliados. E incluso Alemania enviará 13 efectivos como equipo de reconocimiento.

Francia también enviará un pequeño destacamento militar, todos ellos, como lo han hecho en otras ocasiones, pero reforzados por la tensión política.