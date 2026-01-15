Irán por salida diplomática, no cometer el mismo error de junio

En Irán continúan las protestas. Celebración de funerales masivos. Trump afirma que las ejecuciones han cesado. Ayatolas se quejan en la ONU

Regeneración, 14 de enero 2025– Este martes, Irán acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de provocar inestabilidad política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la nación, de acuerdo a una carta que fue enviada al Consejo de Seguridad de la ONU.

Por otra parte, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió un mensaje a Trump, en el que le pide que “no cometa el mismo error” de junio del año pasado.

Esto, cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán. Por lo que insistió en buscar salidas diplomáticas.

Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Araghchi expresó este miércoles 14 de enero que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar en Irán obtendrá los mismos resultados.

Esto, porque a su criterio “si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”.

Respuesta

La carta se elaboró en respuesta a unas afirmaciones previas de Trump, quien mencionó que hoy enviaría apoyo económico a los opositores en Irán.

Asimismo, reiteró su amenaza de un posible ataque militar contra el Gobierno de Teherán debido a la represión de las protestas civiles en las últimas semanas.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, firmó la misiva.

Sin embargo, Trump dijo en redes sociales que tiene noticias en el sentido de que las ejecuciones han cesado en Irán.

Responsabilidad legal

Saeid afirmó que «Estados Unidos y el régimen israelí son legalmente responsables de manera directa e innegable…

…por la pérdida de vidas de civiles inocentes, sobre todo de jóvenes».

La carta también fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres.

Esto ocurre como respuesta a un mensaje en redes sociales que Trump publicó más temprano ese mismo día.

Tensiones

Teherán considera que el comunicado del presidente estadounidense aumenta las tensiones.

Además, infringe principios fundamentales del derecho internacional al promover acciones que amenazan la estabilidad y seguridad del país.

Las protestas que iniciaron el día 28 alcanzaron su punto más alto el pasado jueves con una gran ola de manifestaciones en casi todo el país.

Confirmación

Human Rights Activists (HRA) informó hoy que ha confirmado la muerte de un total de 1,850 personas.

Esto incluye a 9 menores, en los 17 días de protestas contra el gobierno en Irán.

Además, se han reportado más de 16,700 arrestos, según lo publicado por la agencia de noticias HRANA.