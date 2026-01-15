General Motors invertirá mil millones de dólares en México

Las operaciones de las distintas marcas del consorcio automovilístico General Motors a la alza, lo que permite dicha inversión en México

Regeneración, 14 de enero 2026– General Motors de México (GM) informó que destinará mil millones de dólares en los próximos 2 años para mejorar sus actividades de fabricación en México y así fortalecer la demanda de vehículos en el país.

Nueva estrategia

“Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno…

…realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura…

…y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”.

Así lo mencionó Paco Garza, presidente y director general de GM en México, en un comunicado.

Inversión

Los pormenores de la inversión y los proyectos específicos de manufactura se darán a conocer en otro momento.

Al presentar los resultados de ventas del 2025, la empresa resaltó un gran desempeño en diciembre y su papel destacado en segmentos importantes.

Con 198 mil 153 unidades vendidas, GM ocupa el segundo lugar de la industria y ha alcanzado una cuota de mercado del 12%.

Solo en diciembre, las ventas de la empresa crecieron un 11% en comparación con diciembre de 2024.

Impulso

Este aumento fue impulsado por una subida del 10% en la marca Chevrolet y del 27. 7% en el canal de lujo que incluye las marcas Buick, GMC y Cadillac.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados, reafirmando nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes innovación, calidad y valor en cada vehículo”, comentó Garza.

El año anterior, las marcas Buick y GMC lograron sus mejores cifras de ventas anuales.

Cadillac tuvo su mejor desempeño desde 2017; mientras que en el área de SUV grandes, la empresa posee el 79% de las ventas de los modelos Suburban, Tahoe y Yukon.

En la categoría de vans pequeñas, la Tornado Van posee un 52. 7% de participación en el mercado.

Mientras que en la categoría de SUV grandes de lujo, las ventas de Cadillac Escalade, Cadillac Escalade IQ/IQL y GMC Hummer eléctrica tienen un 39%.