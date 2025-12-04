Diputados Avalan en lo general la Ley de Aguas, sigue debate

Ley General de Aguas: 328 votos a favor. Fin al acaparamiento y al mercado negro. Agua, Derecho Humano. Noticias falsas interesadas y abusivas

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas. También se aprobaron las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

La votación, 328 votos a favor de Morena y aliados. 131 en contra y cinco abstenciones.

Xóchitl Zagal (Morena) denunció el acaparamiento de empresarios. Mencionó a Ricardo Salinas Pliego (Banzo Azteca) y Germán Larrea.

También señaló a Claudio X. González y políticos del PAN. Aseguró que ellos «han hecho del agua un negocio».

La diputada de Morena los tildó: «Ustedes son el cártel del agua». Mencionó a Vicente Fox con «más de 14 títulos de concesión».

Señaló a la familia LeBarón en Chihuahua con «más de 160 títulos de concesión». Ellos recibieron «más de 47 mil metros cúbicos«.

Y es que la ley fue resultado de 450 audiencias públicas.

Modificaciones y Confusión en Concesiones

El dictamen considera 50 modificaciones a la iniciativa presidencial.

Según Ricardo Monreal (Morena), se da «respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas».

Señalan el reconocimiento de que productores puedan vender o heredar sus concesiones. Esto se haría «previa reasignación autorizada por la Conagua«.

Sin embargo, Rubén Moreira acusó: «Dice claramente que se termina la transmisión de concesiones» (malintencionadamente equiparando transmisión, venta y herencia)

La Conagua aclaró que las herencias y compraventa de tierras seguirán permitidas.

Reformas Clave y la Discusión de Reservas

La ley establece el derecho humano al agua. Se prohíbe el acaparamiento y el mercado negro. Se sancionan los delitos contra las aguas nacionales hasta con 8 años de prisión.

«No se trastocan las herencias, pero sí se va a terminar con el mercado negro», señala Morena

La ley prohíbe el cambio de uso de concesiones sin autorización. El debate continúa en lo particular, con más de 500 reservas.

La Cámara de Diputados espera que el debate se extienda hasta el jueves. El Senado ya está citado para discutir la minuta a las 8 horas del jueves

Modelo de Gestión y Pendientes Críticos

El dictamen establece que el agua «deja de tratarse como mercancía». La reforma busca «recuperar la rectoría del Estado» y prohibir el acaparamiento.

Entre los cambios destacan la creación del Registro Público de Agua Nacional. También se crea un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para comunidades.

Pese a ello, la organización Agua para Todxs señala pendientes críticos:

Sanciones: Las reformas ya no permiten la suspensión o clausura inmediata de pozos infractores. La pena de prisión recae en el operador, no en el dueño del predio.

Prohibir la privatización: La ley mantiene el Artículo 102 de la LAN, que «promover y fomentar» concesiones con capital privado.

Discrecionalidad en derechos: No se cambia «podrá» por «deberá» en el Art 29 bis 3 de la LAN. Esto mantiene la discrecionalidad para extinguir concesiones y subrecaudación a grandes usuarios.

Consejos de Cuenca: Se mantienen con la representación exclusiva de grandes concesionarios. No se da voz a pueblos indígenas o comunidades afectadas por contaminación.

Sobreconcesionamiento: No se incluyen mecanismos de reducción obligatoria. El Fondo de Reserva está diseñado para «conservar los actuales grados de sobreconcesionamiento».

Derechos Indígenas: No hay mención a los derechos de pueblos indígenas a gestionar sus aguas. Esto es a pesar de la reforma constitucional de 2001.

Acuíferos Kársticos: No se incluye protección especial para estas zonas vulnerables. Representan el 20% del territorio nacional, incluyendo Yucatán.