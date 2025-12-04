Haití se prepara para las primeras elecciones generales en 10 años

La violencia generalizada en Haití ha impedido comicios por años. Estudios muestran que las armas provienen frecuentemente de Estados Unidos

Regeneración, 4 de diciembre 2025– El Consejo Presidencial Transitorio (CPT) de Haití aprobó un calendario electoral para los primeros comicios generales en diez años, en un país que ha quedado sumido en el caos, mientras bandas armadas ejercen el control de facto y arrinconan a las autoridades interinas.

Autoridades de Haití anuncian elecciones generales para 2026 pic.twitter.com/RUZHutF40G — +MASNOTICIAS (@MasnoticiasM) December 3, 2025

Elecciones

El anuncio se dio a conocer el mismo día en que se informó sobre ataques incendiarios y a tiros que dejaron cerca de 20 muertos en la localidad de Pont Sondé.

Un Haití sumido en el caos y a merced de las bandas armadas en gran parte de su territorio está listo para realizar sus primeras elecciones generales en una década.

Esto, luego de que el CPT aprobara una hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026.

El proyecto de ley fue presentado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) y aprobado por cuatro de los siete miembros del CPT.

De acuerdo con el proyecto, la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos tendrá lugar el 30 de agosto de 2026, mientras que la segunda se realizará el 6 de diciembre.

El Consejo Presidencial de Transición de Haití aprobó una Ley electoral para convocar a elecciones, después de nueve años sin comicios en el pais, cuya situación se agravó por el magnicidio del presidente Jövenel Moïse en el año 2021. pic.twitter.com/3n6kN6UBCW — MCC Televisión (@MCCTelevision) December 3, 2025

Toma de posesión

La toma de posesión de las autoridades que resulten electas está prevista para el 20 de enero de 2027, más de 10 años después de las últimas votaciones realizadas en Haití, en 2016.

En ese proceso fue elegido el empresario Jovenel Moïse, asesinado cuatro años más tarde por un grupo de mercenarios en su residencia en Puerto Príncipe.

Desde entonces, la agitación política y social en Haití ha impedido renovar autoridades, por lo que el país lleva ya cuatro años sin representantes electos ni en el ejecutivo ni en el parlamento.

«Debemos finalmente ofrecer al pueblo haitiano la oportunidad de elegir libre y responsablemente a quienes los liderarán», destacó en una publicación en X el presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr.

En contra de las especulaciones de que el CPT trataría de perpetuarse en el poder, los cuatro miembros que sesionaron el 1 de diciembre aprobaron el calendario presentado por la CEP.

Mientras, los otros tres integrantes decidieron no asistir, incluyendo a Fritz Alphonse Jean, recientemente sancionado por el gobierno estadounidense.

Cooperación

«El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales…

…para respetar escrupulosamente el calendario electoral», prometió en un comunicado la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

El anuncio sobre el cronograma electoral coincidió con informaciones sobre una nueva masacre perpetrada por bandas armadas.

Esta, ocurrió entre el 29 y el 30 de noviembre en la localidad de Pont-Sondé, pero que trascendió recién el 1 de diciembre.

Masacre

Una veintena de personas fueron asesinadas, unas 500 viviendas incendiadas por miembros de la pandilla ‘Gran Grif’.

Y se cree que más de 500 residentes tuvieron que huir de sus hogares ante el asedio de los atacantes.

«Ante esta violencia, familias enteras han tenido que huir de sus hogares.

Lo que ha provocado el cierre de varios centros escolares», denunció sobre el ataque del fin de semana la ONG Le Collectif Défenseur Plus.

«La vida de la población pende de un hilo: ahora son las bandas las que deciden sobre la existencia de la población», agregó la organización.

Más de 16.000 personas han muerto como consecuencia de la violencia desatada por las pandillas que controlan buena parte del territorio haitiano desde 2022.

Al menos una de cada cuatro víctimas se han registrado en lo que va de 2025.

Procedencia de las armas

El 30% de las armas usadas por bandas haitianas y por el crimen organizado de otros cinco países caribeños proceden de dos condados estadounidenses.

Esto, de acuerdo con una investigación de la organización Small Arms Survey, que recolecta datos para contribuir a la reducción de los flujos ilícitos de armas.

Miami-Dade en Florida y Broward en Georgia fueron el origen común en el rastreo de casi un tercio de las armas incautadas.

Los decomisos sucedieron en Haití, Bahamas, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica.

Sin embargo, se cree que el flujo de armas desde esos dos estados es mucho mayor.

Ampliando el rastreo a la totalidad de las armas presentes en estos países, y no solo las incautadas, la organización con sede en Suiza concluye que 70% proceden de Florida y Georgia.

Informe

Un informe sobre envíos ilegales de armas hacia el Caribe en las aduanas de Estados Unidos determinó que el 78% de los decomisos son de cargamentos desde Tampa, Miami y Atlanta.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos ha identificado a Bahamas y Haití como los principales mercados para armas ilícitas procedentes de EE. UU.

«Si se va a lograr una disminución significativa en el tráfico de armas, debe centrarse en mejorar la capacidad de las fuerzas del orden.

Específicamente para detectar contrabando en los envíos internacionales», estimó el investigador principal en la Small Arms Survey, Matt Schroeder.