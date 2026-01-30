Diputados de MC baleados en Culiacán, lo que se sabe

Diputado Sergio Torres Félix continúa en terapia intensiva. Elizabeth Montoya fuera de peligro. Se refuerza seguridad en Sinaloa

Regeneración, 29 de enero 2026– El diputado emecista Sergio Torres Félix, fue atacado por un grupo de sicarios en Culiacán junto a su compañera de partido, Elizabeth Montoya Ojeda.

Delicados diputados baleados en Sinaloa



Culiacán.- Los diputados de MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a tiros en Culiacán cuando circulaban por el Malecón Niños Héroes tras salir del Congreso. Ambos se reportan delicados.

Torres Félix salió junto a su colega de la Legislatura y ambos se dirigieron aproximadamente cuatro kilómetros hacia el Paseo Niños Héroes, donde se encuentra la sede del partido.

A pocos metros del edificio de Movimiento Ciudadano, los legisladores fueron baleados alrededor de las 11:55 horas, según fuentes policiales.

Por su parte, el gobierno federal, entre otras acciones, envió mil 600 efectivos para reforzar la seguridad en Culiacán y Mazatlán

Atentado

Tras recibir atenciones de emergencia, horas después, se le trasladó a otro nosocomio bajo un amplio dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Esto, debido a la gravedad de su estado de salud.

El ataque se registró a plena luz del día en el cruce de la avenida Aquiles Serdán y la calle Morelos, en el centro de la ciudad.

Y es que sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaban y dispararon directamente contra los ocupantes.

Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con autoridades de Sinaloa, colabora en el desarrollo de las investigaciones de la agresión contra los diputados de MC en Culiacán, Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix

Posteriormente, las autoridades localizaron un vehículo blanco abandonado que presuntamente fue utilizado por los agresores para escapar.

Además de Sergio Torres, otras dos personas resultaron heridas en el ataque Elizabeth Montoya Ojeda, Diputada local de Movimiento Ciudadano.

Misma reportada con heridas graves; según informes médicos recientes, lamentablemente perdió un ojo debido a los impactos.

Elizabeth Montoya Ojeda, se reporta como estable y fuera de peligro en términos vitales.

Por otra parte, también resultó herido, ahora fuero de peligro, el escolta- chofer.

Reporte

Al 30 de enero de 2026, la condición condición del diputado es crítica y permanece en terapia intensiva y se encuentra intubado.

Hasta donde se sabe recibió un impacto de bala en el cráneo. Tras ser estabilizado inicialmente, trasladado a una segunda clínica privada para continuar con su atención especializada.

Al tiempo que la Fiscalía General del Estado y el gabinete de seguridad federal mantienen una célula especializada de inteligencia analizando cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape.

Esto, sin que hasta el momento no hay personas detenidas por este ataque. El gobernador Rubén Rocha Moya ha visitado a las víctimas y asegura que se mantiene la coordinación para esclarecer los hechos.

Desde luego, los hechos han recibido toda la debita atención de la presidenta Sheinbaum, misma que anunció arrestos relacionados al caso.

Algunos reportes mencionan que entre los detenidos se encuentra un presunto líder delictivo identificado como Israel Vizcarra Beltrán, señalado como supuesto integrante de la facción de «Los Mayos».

Cabe destacar que la presidenta comentó que pronto irá a Sinaloa con el equipo de Seguridad, y que también se encontrará con habitantes y empresarios para conocer mejor la situación.

Personaje

Sergio Torres Félix es diputado local en la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. Dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

Además, gobernó la capital sinaloense de 2014 a 2016 bajo las siglas del PRI. Diputado federal, regidor y Secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa.

Se unió al Movimiento Ciudadano en 2021.

A lo largo de su carrera, especialmente tras su paso por la alcaldía de Culiacán (2014-2016), Sergio Torres Félix ha enfrentado diversos señalamientos y denuncias mediáticas.

Y es que tras dejar la alcaldía, la administración siguiente y la Auditoría Superior del Estado señalaron un adeudo de más de 200 millones de pesos por cuotas obrero-patronales no pagadas al IMSS.

Torres Félix argumentó que se trataba de un convenio de pago y no de un desvío.

Luego criticado por la compra de mochilas escolares con el logotipo de su administración («Al 100 por Culiacán»), lo cual fue visto por opositores como una promoción personalizada con recursos públicos.

Tras el atentado en contra de los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya así son enviados de la Ciudad de México, cientos de elementos del Ejército mexicano hacia la ciudad de Culiacán y Mazatlán a fin de reforzar los operativos de seguridad.

Aclara

Durante su campaña a la gubernatura en 2021, surgieron señalamientos sobre la propiedad de residencias y terrenos.

Los cuales el político aseguró haber declarado legalmente en sus registros de transparencia.

En su momento, se inició un proceso administrativo que buscaba inhabilitarlo para cargos públicos, pero el Tribunal de Justicia Administrativa dejó sin efecto dicha resolución, permitiéndole continuar su carrera política.

Además, medios reiteran que no existe un parentesco directo entre el diputado Sergio Torres Félix y los hermanos Javier («El JT») y Manuel («El Ondeado») Torres Félix.

Mientras que los hermanos Torres Félix (líderes del Cártel de Sinaloa) son originarios de Llanos del Refugio, Cosalá, la trayectoria de Sergio Torres está ligada a su crecimiento político dentro de las estructuras de Culiacán.