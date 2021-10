Regeneración 25 octubre 2021. El director de Rust, Joel Souza declaró que Alec Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo en el set cuando el arma se disparó.

De acuerdo con la oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia.

Ahí estaba practicando un desenfunde cruzado, estaba mirando por encima del hombro de Hutchins cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido.

Según el camarógrafo Reid Russel quien estaba a lado de Hutchins escuchó que esta le dijo que no sentía las piernas.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened? Pics: Jim Weber ⁦ @thenewmexican ⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

En su declaración Souza dijo que había creído que el arma estaba a salvo y que había sido descrita como un “arma fría” en los anuncios de seguridad de armas de fuego.

Agregó que las armas en el set normalmente las revisaba el armero Hannah Gutiérrez y luego las checaba Dave Halls, director asistente que las entregaba a los actores.

Souza indicó que el día del accidente después de prepararse para la escena hubo una pausa para el almuerzo y al personal lo llevaron a otro lugar para comer.



El camarógrafo Reid Russel explicó que a Baldwin se le entregó, por parte del ayudante de dirección de la película, Dave Halls, que tiene más de 20 años de experiencia en el negocio, la pistola y se le dijo “arma fría”.

El término “arma fría” en un set de filmación significa que un arma de fuego fue descargada.

Russell reconoció que Baldwin había sido “muy cuidadoso” con el arma de fuego.

Hace unos días se dio a conocer que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente con una pistola de utilería a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza durante la filmación de la película Rust en Nuevo México.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021