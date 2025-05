Distinguen labor de Diego Prieto Hernández al frente del INAH con medalla Valentín Gómez Farías

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 13 de mayo de 2025.- La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE) otorgó la Medalla Valentín Gómez Farías, su más alta presea, al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, por su contribución al conocimiento y preservación de la riqueza cultural de la nación.



La distinción tuvo lugar en el marco del 192 aniversario de dicho organismo, celebrado en una sesión solemne el 7 de mayo de 2025, donde también se reconoció a otras cuatro personas, entre ellas la periodista Cristina Pacheco (1941-2023), a quien se galardonó post mortem.



En su intervención, el antropólogo Prieto Hernández encomió la ardua labor de la SMGE durante sus casi 200 años de existencia, a la cual describió como “una institución humanista y científica, pionera en el continente americano”, que ha sido una pieza clave para la construcción del conocimiento científico, geográfico e histórico, desde el origen de México como nación independiente.

“Reconozco este premio, no como una distinción individual que, seguramente, no merezco, sino como la celebración y el homenaje a un esfuerzo colectivo de larga data, forjado por generaciones desde la fundación del instituto, en 1939”, el cual ha sido guardián de la protección, investigación, difusión, recuperación, valoración y el disfrute social del patrimonio cultural de México, en particular del arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico.



El titular del INAH subrayó que el patrimonio no se reduce a un conjunto de objetos inanimados, sino que “es, ante todo, una herencia viva, una fuerza de cohesión social, guía para la reflexión crítica y un recurso para el desarrollo sostenible en libertad, democracia y pluralidad”.



Agregó que, “hoy más que nunca, nuestras instituciones, como la SMGE y el INAH, confluyen en una misión común: preservar, estudiar y proyectar el legado histórico y cultural de México como base de su identidad, motor de su transformación, así como del gran acervo de valores, referentes, bienes, espacios y saberes que lo proyectan al mundo entero”.

La investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, María Eugenia del Valle Prieto Ortega, quien actualmente ocupa el puesto ad honorem de la Dirección de Relaciones Internacionales de la SMGE, explicó que el galardón otorgado al antropólogo se debió a “su labor destacada en la conservación del patrimonio cultural”.



Para la entrega de esta medalla, creada en los años 60 del siglo pasado, dijo, también se consideró el trabajo del antropólogo al frente del INAH, instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en la reconstrucción de los inmuebles históricos dañados por los sismos de septiembre de 2017, y los salvamentos arqueológicos desarrollados durante las obras de construcción del Tren Maya, que han permitido continuar con los estudios de esta cultura milenaria.



“Ha sido una misión común en él, preservar y estudiar el legado histórico y cultural de México. Diego Prieto siempre ha dicho que el patrimonio cultural no debe verse como algo estático o del pasado, sino como una herramienta viva, es por ello que ha pugnado por fortalecer nuestra identidad, dándole mucha importancia al patrimonio inmaterial”, declaró.

Prieto Hernández encabeza el INAH desde enero de 2017, institución donde también ha ocupado los cargos de director del Centro INAH Querétaro (1995-2000), coordinador nacional de Antropología (2013-2017) y secretario técnico.



La Medalla Valentín Gómez Farías, la cual distingue a aquellas personas que han destacado en la academia, las ciencias y la función pública, también se otorgó a la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke; la maestra rural Belem Ventura de Olivares y el médico homeópata Luis Alfonso Eguía Lis Gutiérrez.



Asimismo, se entregó la Medalla Benito Juárez, que reconoce la labor en el rescate de la identidad mexicana y la defensa de la soberanía nacional, al encargado de Negocios Ad Hoc en la Embajada de México en Jamaica, Roberto Canseco Martínez, y, de manera post mortem, al químico Luis Miramontes Cárdenas, quien descubrió la noretisterona, compuesto que sirvió para crear el primer anticonceptivo oral.

