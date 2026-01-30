Donald Trump no asistirá al Super Bowl: «Soy anti ellos»

Trump critica elección de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl. Noem amenaza: «no hay lugar seguro» para indocumentados

Regeneración, 29 de enero 2026– Donald Trump generó otra controversia relacionada al Super Bowl. En medio de la tensión sobre inmigración y violencia federal, el presidente confirmó que no asistirá al partido y mostró su descontento con los artistas elegidos para el evento: Bad Bunny y Green Day.

«Soy anti ellos»

En una entrevista con The New York Post en la Casa Blanca, Trump declaró: “Soy anti ellos”, refiriéndose a los músicos que fueron invitados.

La NFL reveló que el artista de origen puertorriqueño, Bad Bunny, será el responsable del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Por otro lado, la banda estadounidense de happy punk Green Day llevará a cabo una actuación antes del comienzo del encuentro.

La participación de ambos artistas se enmarca en un contexto social lleno de protestas en varios estados contra las redadas del ICE.

If Donald Trump won't go to the Super Bowl because Green Day is playing, we should have them play outside the White House everyday. pic.twitter.com/XUXT8KlLfZ — EliJo (@DrewtimusPrime) January 25, 2026

Acciones negativas

Estas acciones han afectado de manera negativa a las comunidades hispanas y migrantes en Estados Unidos.

Bad Bunny, quien es ciudadano estadounidense, optó por no incluir a Estados Unidos en su última gira mundial, la cual tuvo lugar el año pasado.

El cantante explicó que su decisión fue una reacción a la política migratoria establecida por el gobierno de Trump y a la posibilidad de operativos del ICE durante sus conciertos.

En una conversación con la revista GQ, el artista mencionó que una parte significativa de su público está compuesta por migrantes latinoamericanos.

Redadas

Expresó su preocupación por posibles redadas en grandes eventos: “La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo.

Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo.

Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera”.

Puerto Rico

Además de su postura sobre la migración, Bad Bunny ha manifestado su descontento con la situación en Puerto Rico.

Un territorio estadounidense que enfrenta problemas como la gentrificación, la pobreza y la desigualdad.

El artista ha resaltado la explotación de recursos y la discrepancia entre la llegada de turistas y las condiciones de vida de la mayor parte de la población local.

Apoyo

Por su parte, Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, expresó recientemente su apoyo a las manifestaciones en Minnesota.

Donde miles de personas han protestado contra las redadas del ICE y la represión ejercida por la Patrulla Fronteriza y agentes federales.

El cantante ha rechazado abiertamente el movimiento «Make America Great Again» (MAGA) y afirmó:

“No soy parte de la agenda republicana. No formo parte de la agenda MAGA”.

También ha calificado al gobierno de Trump como “fascista” y ha instado a su público a resistir las políticas de la administración actual.

Super Bowl e ICE

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Corey Lewandowski, asesor y exjefe de campaña de Trump en 2016, hablaron sobre el ICE en el Super Bowl.

Indicaron que habrá agentes del Servicio de Aduanas y Migración (ICE) y de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) durante el juego final de la NFL.

Ambos representantes afirmaron que «no hay ningún sitio seguro» para quienes residen en Estados Unidos sin la documentación adecuada.

Estas afirmaciones aumentaron la sensación de tensión antes del evento.

Se suman a las críticas de grupos civiles y artistas acerca de las consecuencias de las políticas migratorias en lugares públicos y grandes espectáculos.