Grupo Salinas paga 10 mil millones de contado, hará 18 paguitos

Finalmente Salinas Pliego pagará en total 32 mi 132 millones de pesos, que incluye un descuento de 37.2% a los 51 mil millones de adeudo

Regeneración, 29 de enero de 2025. En rede destacan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó este jueves el inicio de los pagos de Ricardo Salinas Pliego por su millonario adeudo.

E incluso que realizó un primer abono de 10 mil 400.6 millones de pesos, producto de adeudos fiscales acumulados por más de dos décadas.

El monto total a pagar quedó fijado en 32 mil 132.9 millones de pesos, una cifra que representa una reducción del 37.2% respecto a los 51,000 millones calculados originalmente.

Según el SAT, este ajuste responde a los beneficios fiscales y descuentos por multas previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Esto, para quienes optan por la liquidación de créditos fiscales tras resoluciones judiciales.

A través de un comunicado emitido por el corporativo y difundido en redes sociales, Grupo Salinas confirmó el fin de la disputa, aunque mantuvo una postura crítica hacia el proceso.

📌 Comunicado 14/2026



El pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas es un triunfo histórico del Estado de derecho.



Independientemente de su capacidad económica, las y los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales.



⚖️ Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de…

El grupo señaló que, a pesar de estar en “profundo desacuerdo” con las determinaciones, han decidido concluir los litigios para enfocarse en sus operaciones.

“Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa: seguir creando valor para México y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo”, puntualizó la empresa.

Salinas Pliego actuando como chamaco de secundaria: cambia su foto de perfil por la de un león furioso, imitando al otro idiota. pic.twitter.com/Ld1rjmHBPg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) January 30, 2026

Sin embargo, el esquema de pago acordado para este 2026 permite al corporativo liquidar su deuda de la siguiente manera:

Abono inmediato: Los 10 mil 400 millones ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación. El saldo restante de poco más de 21,700 millones será cubierto en 18 pagos mensuales.

El grupo empresarial fue tajante al afirmar: “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, buscando cerrar definitivamente el capítulo de las controversias.

El desistimiento fue anunciado este jueves por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien celebró el compromiso de pago de Grupo Salinas.

Misma que afirmó “representa un triunfo histórico del Estado de derecho y un mensaje muy alentador sobre la igualdad en el cumplimiento de obligaciones de las y los mexicanos, independientemente de su capacidad económica”.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado la Corte resolvió ocho juicios de Grupo Salinas y confirmó que el conglomerado debía pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) créditos por más de 48 mil millones de pesos.