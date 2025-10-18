Donald Trump pone la vista a Nicolás Maduro; presidente de Venezuela desmiente versiones

El presidente Donald Trump afirmó que el mandatario venezolano ofreció concesiones para aliviar la presión de Washington tras un ataque a un presunto submarino narco en el Caribe

RegeneraciónMx, 18 de octubre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Nicolás Maduro “sabe que no debe provocar” a Estados Unidos y aseguró que el líder venezolano ofreció “todo” para reducir la tensión diplomática.

Durante un encuentro con periodistas, Trump afirmó que el gobierno de Caracas intentó acercamientos con Washington, pero insistió en que no cederá ante lo que considera una amenaza narcoterrorista.

El mandatario estadounidense también confirmó un ataque reciente en el mar Caribe, donde sus fuerzas bombardearon una embarcación que, según dijo, funcionaba como submarino para el transporte de drogas.

De acuerdo con la agencia Reuters, al menos dos personas sobrevivieron al ataque y fueron rescatadas por la Marina estadounidense, mientras que otras dos habrían muerto durante la ofensiva.

Maduro negó haber ofrecido algún tipo de acuerdo político o económico a la Casa Blanca, y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, desmintió las versiones publicadas por medios estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar si había sobrevivientes, limitándose a señalar que el gobierno dará detalles “en su debido momento”.

Según fuentes citadas por The Intercept, los ataques previos de Washington contra embarcaciones cercanas a Venezuela no fueron tan precisos como mostró la administración Trump en videos oficiales.

Funcionarios anónimos revelaron que las operaciones requirieron múltiples disparos, misiles y ametralladoras pesadas, desmintiendo la imagen de ataques “perfectos” difundida por la Casa Blanca.

En otro frente, un juez de Nueva York ordenó a la estatal Petróleos de Venezuela pagar 2 mil 860 millones de dólares a acreedores por bonos impagos, fallo que Caracas planea apelar.

Finalmente, la fuerza de Tarea Conjunta del Distrito de Columbia negó una historia contada por Trump sobre supuestos enfrentamientos entre militares estadounidenses y jóvenes venezolanos en Washington.

Las autoridades aclararon que no hubo combates ni deportaciones inmediatas, contradiciendo nuevamente la narrativa presentada por el expresidente republicano.