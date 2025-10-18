Llega Voces Pawderosas 2025 para ayudar a los refugios de animales

Voces Pawderosas 2025 llegará con más de 110 actores de doblaje se reúnen por los perritos y gatitos que más lo necesitan

RegeneraciónMx, 18 de octubre de 2025.- Las voces más queridas del doblaje mexicano se unirán este 18 y 19 de octubre en la cuarta edición de Voces Pawderosas. El evento busca apoyar albergues de animales.

El encuentro se realizará en el Gimnasio “La Bola” del Centro de Convenciones Churubusco, donde los asistentes podrán convivir con más de 110 actrices y actores de doblaje.

Durante dos días, los fans podrán conseguir autógrafos, fotografías y saludos, que también representarán donativos para perros y gatos en situación vulnerable. Todo será con causa.

El evento incluirá conciertos, actividades temáticas y una subasta especial de artículos autografiados por los talentos invitados. También habrá zona gastronómica y stands de marcas colaboradoras.

Entre los artistas confirmados destacan Brandon Santini, Carla Castañeda, Demi Roch, Jesse Conde y Magda Giner, además de invitados sorpresa que se revelarán durante el evento.

El cosplay tendrá su propio espacio con la participación de Belish, Froggo, VixieFoxie, Pikaboo e Itzuniversee, quienes compartirán con el público la magia de sus interpretaciones.

Voces Pawderosas contará con el apoyo de marcas como ASUS, Edding, Misy y Canivor. También colaboran The Most Wanted Agency y Allegro Santini Voices, escuela de doblaje y locución.

El evento se ha consolidado como un punto de encuentro entre fans y artistas, donde la nostalgia, el talento y la empatía se combinan en favor de los animales.

Los boletos estarán disponibles en taquilla con un costo de $100 por día o $170 por ambos. Voces Pawderosas demuestra que la solidaridad también tiene voz y corazón.