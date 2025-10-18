No Kings, la protesta pacífica señalada de radical por republicanos

No Kings: Sábado 18 de octubre. Protestas de No a los reyes en 50 estados de la Unión Americana con unas 2 mil 500 manifestaciones convocadas

Regeneración, 17 de octubre de 2025. En redes destacan la convocatoria a movilizaciones sabatinas en EE.UU convocadas por la coalición No Kings.

Y es que además el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las 2 mil 500 marchas convocadas en los 50 Estados como “una manifestación contra Estados Unidos”.

E incluso dijo que estaban organizadas por “el ala proHamas y Antifa”.

No Kings

Cabe destacar que se prevén manifestaciones de millones en todo Estados Unidos el sábado 18 de octubre.

Una segunda ronda de protestas No Kings (No a los reyes), contra la Administración del presidente Donald Trump.

Desde luego, por lo que se percibe como su gobierno autoritario.

Al tiempo que se precisa que las manifestaciones también se extienden alrededor del mundo.

Retórica

Y es que la afirmación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de que quienes participan en el movimiento «No Kings» de este sábado apoyan a terroristas es una acusación sin pruebas.

Misma que se enmarca dentro de una retórica más amplia de la administración Trump y sus aliados para deslegitimar a los manifestantes.

Como se sabe la jornada de movilizaciones es organizada por una amplia coalición de grupos, el movimiento «No Kings» es una protesta pacífica contra el autoritarismo.

I am looking forward to joining millions of Americans across the country at a “No Kings” rally tomorrow.



I’ll be speaking here in Washington, DC.



I hope to see you there. pic.twitter.com/cuOZQL6Pj3 — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 17, 2025

Johnson

En diversas entrevistas y conferencias de prensa, Johnson ha calificado el movimiento «No Kings» como una «manifestación de odio a Estados Unidos».

Específicamente, ha afirmado que a las protestas asistirán personas del «ala pro-Hamas» del Partido Demócrata, así como elementos «antifa».

Otros republicanos, como el representante Tom Emmer, también han descrito las protestas de este fin de semana como un evento terrorista.

Contexto

El movimiento «No Kings» está formado por una gran coalición de organizaciones progresistas, sindicatos, grupos religiosos y defensores de los derechos civiles.

Según sus organizadores, el movimiento es una protesta pacífica que promueve la desescalada y se opone a lo que considera acciones autoritarias de la administración Trump.

El movimiento «No Kings» llevó a cabo protestas masivas en junio de 2025, coincidiendo con un desfile militar de la administración Trump.

Dichas protestas se llevaron a cabo de manera abrumadoramente pacífica en todo el país.

La afirmación de Johnson y otros republicanos ha sido condenada por algunos demócratas y expertos en extremismo.

Algunos analistas consideran que la retórica de Johnson busca deshumanizar a la oposición y sembrar el miedo en la población.

Un organizador del movimiento afirmó que los comentarios de Johnson son una táctica autoritaria para silenciar a la disidencia.

Mike

Johnson ha descrito las manifestaciones como el «mitin de odio contra Estados Unidos» (Hate America rally), argumentando que los participantes están motivados por el odio hacia el país.

Se queja además que las protestas reunirán a grupos de extrema izquierda, incluyendo «marxistas, socialistas, defensores de Antifa y el ala pro-Hamás».

Según Johnson, el propósito de las protestas es crear un «espectáculo» y una división nacional, en lugar de celebrar las libertades democráticas.

Reacciones

Por otra parte se destaca que el demócrata Jamie Raskin y otros han respondido a Johnson en las redes sociales, defendiendo las protestas como una expresión de patriotismo.

Además, como un acto para «defender su futuro contra tiranos y aspirantes a reyes».

Al tiempo que los organizadores de las protestas No Kings señalan que

«…, tratar de manchar preventivamente como extremistas a los ciudadanos que se reúnen para resistir a Trump».

Los manifestantes se oponen a las acciones de la administración, que consideran un «abuso de poder» y un «asalto a la democracia».

Finalmente, se apunta en redes, como se sabe millones de personas participaron en las protestas de junio de 2025.

Por ello,se espera una gran afluencia para el evento nacional del 18 de octubre de 2025 en Washington, D.C.