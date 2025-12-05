Donald Trump presenta su “Estrategia Nacional de Seguridad”

Enfocarse en América Latina y retirar el énfasis en Asia, entre los ejes del documento de Trump, que revive a la funesta Doctrina Monroe

Regeneración, 5 de diciembre 2025– Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.

Estrategia

La estrategia de seguridad nacional eleva a América Latina al tope de la agenda estadounidense.

Esto significa una marcada reorientación respecto a los previos llamados de Estados Unidos a centrarse en Asia para hacer frente al ascenso de China.

«En todo lo que hacemos, ponemos a Estados Unidos primero», dijo Trump en el preámbulo del documento largamente esperado.

Rompiendo con décadas de intentos de ser la única superpotencia, la estrategia dice que «Estados Unidos rechaza el desafortunado concepto de dominación global para sí mismo».

América Latina

El nuevo documento, titulado “Estrategia Nacional de Seguridad”, expone con firmeza el objetivo de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina.

La administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

Y además, busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.

La estrategia exigía un «reajustar nuestra presencia militar global para abordar las amenazas urgentes en nuestro hemisferio», empezando por la migración.

«La era de la migración masiva debe terminar», afirma la estrategia.

Objetivos en Europa

Se dejó en claro que Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump perseguiría agresivamente objetivos similares en Europa, en línea con las agendas de los partidos de extrema derecha.

En un lenguaje extraordinario al dirigirse a aliados cercanos, la estrategia decía que la administración estaría «cultivando resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas».

Alemania respondió rápidamente, afirmando que no necesita «asesoramiento externo».

El documento acusa a los europeos de debilidad y dice que Estados Unidos debería centrarse en «acabar con la percepción y prevenir la realidad de la OTAN como una alianza en perpetua expansión».

Dominio de EE.UU.

Po otro lado, habla en términos audaces de presionar el dominio de Estados Unidos en América Latina.

Región donde la administración Trump ha estado atacando a presuntos narcotraficantes en el mar.

Interviniendo para derrocar a líderes izquierdistas, como Maduro, y buscando en voz alta tomar control de recursos clave como el Canal de Panamá.

La estrategia presenta a Trump como quien moderniza la Doctrina Monroe, de dos siglos de antigüedad.

En aquel tiempo, el entonces joven Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de las potencias rivales.

«Haremos valer y aplicaremos un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe», afirmó.

Asia

La estrategia prestó relativamente poca atención a Medio Oriente, que desde hace mucho tiempo consume a Washington.

En una alusión clara al petróleo, el documento dice: «La razón histórica de Estados Unidos para centrarse en Medio Oriente desaparecerá».

En cuanto a China, se repiten los llamados a una región Asia-Pacífico «libre y abierta», pero se centró más en el país como competidor económico.

Con respecto a Taiwan, se deja en claro que Estados Unidos apoya el status quo de décadas de antigüedad.

Sin embargo, pide a sus aliados Japón y Corea del Sur que contribuyan más para garantizar la defensa de Taiwán frente a China.

África

Como era esperado, la estrategia pone poco énfasis en África y sostiene que Estados Unidos debería alejarse de la «ideología liberal» y de una «relación centrada en la ayuda».

En cambio, se deben enfatizar objetivos como el aseguramiento de minerales críticos.

Los presidentes estadounidenses suelen publicar una Estrategia de Seguridad Nacional durante cada mandato en la Casa Blanca.

La última, publicada por Joe Biden en 2022, priorizó obtener una ventaja competitiva sobre China y, al mismo tiempo, contener a una Rusia «peligrosa».