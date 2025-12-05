ONU aprueba que armas nucleares no sean controladas por IA

ONU aprueba Resolución México ante riesgo de detonación nuclear accidental o de decisiones no autorizadas por seres humanos

Regeneración, 5 de diciembre 2025– Por vez primera en su historia, la Asamblea General de la ONU aprobó esta semana una resolución sobre la preocupación que representa la posible utilización de inteligencia artificial en las armas nucleares. Y, presentada por México.

Comunicado

La 🇺🇳 adoptó una nueva resolución, liderada por 🇲🇽, sobre los riesgos de la integración de la inteligencia artificial en sistemas de mando y control de las armas nucleares. Es urgente evitar que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones sobre el uso de las armas nucleares pic.twitter.com/icba5UWBrh — Misión de México ONU (@MexOnu) December 1, 2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado este jueves 4 de diciembre de 2025 informando los hechos. Compartimos extractos.

El desafío es que la IA puede incrementar el riesgo de detonaciones accidentales o de decisiones no autorizadas por seres humanos.

La propuesta mexicana fue aprobada por 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones.

La aprobación de la iniciativa refleja el interés de la mayoría de la comunidad internacional por mantener al ser humano en el centro de las políticas públicas sobre seguridad.

Y subraya la necesidad de continuar analizando las implicaciones y consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar.

Esto, desde una perspectiva humanitaria y ética en apego al Derecho Internacional.

Resoluciones

De igual forma, en apego a su posición histórica sobre las armas nucleares, México promovió las siguientes resoluciones, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU:

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).

Consecuencias humanitarias de las armas nucleares.

Imperativos éticos para un mundo libre de armas nucleares.

Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia de desarme nuclear.

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

Condena

COMUNICADO. "Por iniciativa de México, Asamblea de la ONU aprueba resolución para evitar que armas nucleares sean controladas por IA".https://t.co/5VoqdkYgCZ pic.twitter.com/y8LDPPyyxy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 5, 2025

México refrenda su condena a la continua amenaza que representa la existencia de más de 12 mil armas nucleares en la actualidad.

Con estas acciones, México reafirma su compromiso con la generación de acuerdos globales multilaterales para alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares.

Así como para prevenir las consecuencias catastróficas e impacto humanitario de estos instrumentos de guerra.

Lo anterior tiene especial relevancia en el marco del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, así como después de ocho décadas desde el inicio de la era nuclear en 1945.