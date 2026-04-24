Dos detenidos más en el caso Arantepakua; suman ya siete

La Fiscalía tiene activas nueve órdenes pendientes, mientras avanzan juicios contra exfuncionarios por los hechos de 2017 en Arantepakua

Regeneración, 23 de abril 2026. Este miércoles fueron capturados dos individuos más vinculados al caso Arantepakua en operativos que se realizaron en Morelia y Uruapan, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

7 arrestados

Con estas nuevas detenciones, el total de arrestados se eleva a siete de un total de 16 órdenes de aprehensión emitidas.

La institución aclaró que los detenidos son Jesús Agustín N, localizado en la capital de Michoacán, y Ricardo Romeo N, que fue arrestado en Uruapan.

Ambos están acusados de presunta participación en homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Una vez capturados, fueron llevados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación legal.

Informe

De acuerdo con el informe oficial, hasta este momento se han cumplido siete de las 16 órdenes emitidas por este caso.

Esto es resultado de los hechos que sucedieron el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepakua, donde cuatro personas perdieron la vida y varios más resultaron heridos.

El Poder Judicial de Michoacán informó que, hasta el 13 de abril de este año, un juez de control ya había presentado cargos contra cinco individuos:

Marco Antonio N, Azael N, Búlmaro N, Jorge N y Juan Carlos N.

Cargos

Los tres primeros están enfrentando acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad en la administración de justicia y tortura.

Los otros dos enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Los cinco acusados se encuentran en prisión preventiva legal, medida adoptada por la seriedad de los delitos que se les imputan, lo que les impide llevar su proceso en libertad.

A nueve años del operativo policial en Arantepakua, los habitantes de la comunidad realizaron manifestaciones en Morelia.

Al menos 400 habitantes de la comunidad indígena de Arantepakua, en #Michoacán, retuvieron y quemaron varios vehículos comerciales, lanzaron cohetones y rompieron cristales de dependencias estatales y federales para manifestarse por la muerte de 4 personas hace 9 años: pic.twitter.com/2kuHtHAGYq — Nacho Lozano (@nacholozano) April 7, 2026

Manifestaciones

Hubo protestas de más de una hora, e incluyeron lanzamiento de cohetes, daños a cámaras de seguridad, quema de vehículos y retención de automóviles de la Guardia Civil.

Durante las protestas, los comuneros reconocieron las órdenes de captura emitidas en contra del exgobernador Silvano N y otros exfuncionarios.

A pesar de esto, advirtieron que no permitirán que los implicados eviten su detención a través de recursos legales.

El caso de Arantepakua sigue en curso, con diligencias que se están llevando a cabo y órdenes aún por cumplir.