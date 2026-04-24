Maratón Boston: Dos corredores ayudan a caído cerca de la meta

La escena en el maratón de Boston conmovió al público al demostrar un alto nivel de humanismo y espíritu deportivo por los corredores

Regeneración, 23 de abril 2026– Un momento emotivo durante el Maratón de Boston tocó el corazón de los espectadores cuando un corredor se cayó a pocos metros de la llegada y dos compañeros lo ayudaron a finalizar la carrera.

A Northern Ireland runner has been hailed as a "superstar" after helping an exhausted competitor at the Boston Marathon.



Aaron Beggs and Robson De Oliveira helped Ajay Haridasse across the line after he fell and could not get up.



Read more here: https://t.co/HRpmakRlPw pic.twitter.com/4C94EN6XRQ — BBC News NI (@BBCNewsNI) April 22, 2026

Video

El video se volvió viral en las redes sociales, donde se destacó la pronta respuesta de los corredores al ayudar a su compañero cercano a la meta.

Durante el maratón en Boston, los espectadores grabaron a Ajay Haridasse tropezando varias veces en la última parte de la carrera.

Cayó repetidamente, esforzándose por no caer mientras trataba de seguir adelante.

Justo cuando parecía que iba a darse por vencido, dos corredores, Aaron Beggs y Robson Oliveira, decidieron ayudarlo.

🚨 In the heart-pounding final stretch of the Boston Marathon, Ajay Haridasse pushed through waves of agony as severe cramps seized his legs near the finish line.



He collapsed, rose with sheer willpower, only to crumble again—looking utterly helpless amid the roaring crowd… pic.twitter.com/KNjFvCZRqt — Crystal Hope (@CrystalHope1979) April 22, 2026

Apoyo

Lo levantaron y lo llevaron sobre sus hombros, guiándolo hasta la meta.

“Tras caerme por cuarta vez, ya estaba a punto de arrastrarme”, comentó Haridasse al Boston Herald, recordando lo cerca que estuvo de la llegada.

Elogió lo que hicieron sus compañeros, mencionando que sin su ayuda no habría podido calificar para la siguiente edición del evento.

Después de la carrera, Haridasse logró encontrarlos y les mostró su agradecimiento, reconociendo que habían puesto en riesgo su propio tiempo para ayudarle.

"Natural instinct just took over for me to go and help him."



Boston Marathon runner Aaron Beggs reflects on the moment he missed out on a personal best, after he and another runner helped fellow athlete Ajay Haridasse finish the race, after collapsing meters from the finish line pic.twitter.com/zEpesGNQCf — Sky News (@SkyNews) April 23, 2026

Desempeño

Sobre el desempeño de Oliveira, dijo al Boston Herald: «Si no me hubiera ayudado, habría sido su carrera más rápida de la historia».

En una publicación en las redes sociales, Oliveira comentó: “Fue una decisión de un segundo.

Cuando entré en el tramo final del maratón, estaba a solo unos metros de lograr mi mejor marca personal, pero a lo lejos vi a (Haridasse) desplomarse.

Sabía que no tendría fuerzas para ayudarlo yo solo. En ese momento, pensé: ‘Dios, si alguien se detiene, yo también me detendré y lo ayudaré’”.

Wholesome moment captured at Boston Marathon 🥹 pic.twitter.com/9nueNxmTKX — OnlyBangers (@OnlyBangersEth) April 21, 2026

Robson Oliveira

Al reflexionar sobre la carrera en su conjunto, la describió como «la mejor experiencia de mi vida», añadiendo:

«Después de todo, las cosas se complicaron un poco en la milla 26”.

También expresó su agradecimiento a los voluntarios y espectadores que lo apoyaron durante el recorrido, comentando: «Había personas en todas partes a lo largo del trayecto”.

«Regresaré a correr el maratón de Boston», afirmó, y agregó: «Sin duda volveré a participar».