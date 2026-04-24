Maratón Boston: Dos corredores ayudan a caído cerca de la meta

La escena en el maratón de Boston conmovió al público al demostrar un alto nivel de humanismo y espíritu deportivo por los corredores
Regeneración, 23 de abril 2026– Un momento emotivo durante el Maratón de Boston tocó el corazón de los espectadores cuando un corredor se cayó a pocos metros de la llegada y dos compañeros lo ayudaron a finalizar la carrera.
Video
El video se volvió viral en las redes sociales, donde se destacó la pronta respuesta de los corredores al ayudar a su compañero cercano a la meta.
Durante el maratón en Boston, los espectadores grabaron a Ajay Haridasse tropezando varias veces en la última parte de la carrera.
Cayó repetidamente, esforzándose por no caer mientras trataba de seguir adelante.
Justo cuando parecía que iba a darse por vencido, dos corredores, Aaron Beggs y Robson Oliveira, decidieron ayudarlo.
Apoyo
Lo levantaron y lo llevaron sobre sus hombros, guiándolo hasta la meta.
“Tras caerme por cuarta vez, ya estaba a punto de arrastrarme”, comentó Haridasse al Boston Herald, recordando lo cerca que estuvo de la llegada.
Elogió lo que hicieron sus compañeros, mencionando que sin su ayuda no habría podido calificar para la siguiente edición del evento.
Después de la carrera, Haridasse logró encontrarlos y les mostró su agradecimiento, reconociendo que habían puesto en riesgo su propio tiempo para ayudarle.
Desempeño
Sobre el desempeño de Oliveira, dijo al Boston Herald: «Si no me hubiera ayudado, habría sido su carrera más rápida de la historia».
En una publicación en las redes sociales, Oliveira comentó: “Fue una decisión de un segundo.
Cuando entré en el tramo final del maratón, estaba a solo unos metros de lograr mi mejor marca personal, pero a lo lejos vi a (Haridasse) desplomarse.
Sabía que no tendría fuerzas para ayudarlo yo solo. En ese momento, pensé: ‘Dios, si alguien se detiene, yo también me detendré y lo ayudaré’”.
Robson Oliveira
Al reflexionar sobre la carrera en su conjunto, la describió como «la mejor experiencia de mi vida», añadiendo:
«Después de todo, las cosas se complicaron un poco en la milla 26”.
También expresó su agradecimiento a los voluntarios y espectadores que lo apoyaron durante el recorrido, comentando: «Había personas en todas partes a lo largo del trayecto”.
«Regresaré a correr el maratón de Boston», afirmó, y agregó: «Sin duda volveré a participar».