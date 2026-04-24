Heroínas Indígenas: Ruta de Movilidad Eléctrica y Justicia Histórica

Brugada presenta el Centrobús, una ruta eléctrica operada por mujeres en el Centro Histórico. Conoce la inversión y las heroínas homenajeadas

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, presentó la nueva «Ruta de las Heroínas Indígenas» del Centrobús.

Este sistema de transporte eléctrico recorrerá el Centro Histórico para visibilizar las luchas de las mujeres originarias.

La mandataria anunció una inversión total de 111 millones de pesos para adquirir unidades de última generación.

La gobernante enfatizó la importancia de romper barreras históricas mediante este nuevo modelo de movilidad inclusiva.

“En la Ciudad de México hay autoridad feminista y aquí se rompe una barrera histórica”, afirmó la funcionaria pública.

Estas unidades buscan que las mujeres indígenas dejen de ser invisibles en la narrativa urbana del espacio público.

Detalles operativos y tecnología avanzada

El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, informó que el servicio contará inicialmente con 12 unidades nuevas.

Las unidades recorrerán dos circuitos diferentes que sumarán 33 paradas estratégicas en zonas de alto valor patrimonial.

Se estima que la ruta beneficiará a 90 mil personas durante su primer día de operación oficial.

El costo del pasaje será de cinco pesos y permitirá la conexión con otros sistemas de transporte masivo.

Las unidades eléctricas cuentan con tecnología GPS, conexión Wifi y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.

“El circuito exterior recorrerá 6.2 kilómetros y la ruta interior alcanzará los 5.8 kilómetros”, detalló detalló el secretario.

Liderazgo femenino frente al volante

Este sistema destaca por ser la primera ruta de la capital operada exclusivamente por conductoras mujeres.

Para lograr este objetivo, las autoridades capacitaron a 300 operadoras que manejarán los autobuses de nueve metros.

La medida busca generar un cambio cultural profundo y eliminar prejuicios sobre las capacidades laborales de las mujeres.

Brugada Molina destacó que una mayor presencia femenina mejora la seguridad y el trato respetuoso al pasajero.

“Cuando una mujer conduce una unidad de transporte público también se genera un cambio cultural”, subrayó la Jefa de Gobierno.

Este transporte representa un avance en la mirada de cuidados y accesibilidad universal para toda la ciudadanía.

Justicia para las heroínas olvidadas

La ruta honra a figuras históricas como Atotoztli, Malintzin y Eréndira mediante información en cada estación.

El director de RTP, Daniel Arcos Rodríguez, explicó que cada parada tendrá tótems con pantallas táctiles e información.

Estos dispositivos mostrarán semblanzas de las mujeres homenajeadas en varios idiomas para beneficio de turistas y locales.

La iniciativa forma parte de un plan mayor para revitalizar el corazón de la Ciudad de México.

“Aquí en nuestro país hubo mujeres indígenas que gobernaron, decidieron y abrieron brecha”, recordó con firmeza Brugada.

El servicio iniciará pruebas este 24 de abril y abrirá al público general el próximo 8 de mayo.