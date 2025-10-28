Dos detenidos por el Robo al Museo de Louvre

Robo al Louvre: Un sospechosos intentó huir a Argelia. El segundo aprehendido en la región de Seine-Saint-Denis

Regeneración, 26 de octubre de 2025.– La Policía francesa detuvo a dos sospechosos clave vinculados con el espectacular robo al Museo del Louvre.

El asalto ocurrió hace solo una semana, el pasado domingo 19 de octubre de 2025. Los arrestos se realizaron durante la noche del sábado 25 de octubre. Por consiguiente, la Fiscalía de París confirmó las detenciones.

Uno de los individuos fue capturado en el aeropuerto. Intentaba huir del país en un vuelo con destino a Argelia. El segundo sospechoso fue aprehendido en la región de Seine-Saint-Denis. Ambas zonas se ubican en las afueras de la capital.

INFOGRAFÍA | Así fue el robo de joyas en el Museo del Louvre que causó estupefacción en una Francia que se interroga sobre las fallas de seguridad.https://t.co/bMwZud691v pic.twitter.com/OKFLOqqSDM — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 20, 2025

Riesgo de Fuga

Ambos sujetos ya están bajo custodia policial, según fuentes. Se les investiga por robo en banda organizada y asociación criminal.

Los detenidos, resultan ser ladrones experimentados con antecedentes de robo. El ministro del Interior, Laurent Nunez, elogió a la Brigada de Prevención del Delito. Nunez destacó su «plena confianza» en el trabajo de los investigadores.

Primeras detenciones por el robo en el Museo del Louvre



La Fiscalía confirma dos arrestos, pero lamenta su difusión "precipitada" por parte de la prensa francesa porque "sólo puede perjudicar los esfuerzos de investigación" (lgc)https://t.co/afDVYKbl5c — DW Español (@dw_espanol) October 26, 2025

Audaz Robo al Corazón del Patrimonio Francés

El robo se concretó en pleno día, a la vista de algunos turistas. Los delincuentes usaron una plataforma elevadora para acceder. Luego, forzaron una ventana en la Galería Apolo.

Se llevaron ocho joyas históricas de la Corona de Francia. El valor estimado de lo robado supera los 100 millones de dólares.

El comando de cuatro individuos actuó en solo siete minutos. El presidente Emmanuel Macron condenó el atraco días antes.

Él afirmó: «El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos».

🇫🇷💎 Ladrones ejecutan un robo tipo Ocean’s Eleven en el Museo del Louvre: en solo 7 minutos se llevaron 9 joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina. Usaron un montacargas para entrar y huyeron dejando la corona dañada de Eugenia. Francia habla del “robo del siglo”. #LouvreHeist pic.twitter.com/GAkSoVP5SH — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 19, 2025

Botín imperial

Entre las piezas robadas destacan dos conjuntos imperiales. El primero, un collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. El otro, un collar y pendientes de esmeraldas de María Luisa de Austria. Se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia, pero estaba dañada.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, exigió resultados sobre la seguridad. La Fiscalía de París no ha confirmado la recuperación de las joyas.

«Es poco probable que estas joyas se vuelvan a ver», declaró el director de 77 Diamonds, Tobias Kormind. No obstante, las autoridades han emitido una alerta global a través de Interpol.