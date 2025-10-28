Milei domina las legislativas de Argentina, esto se sabe

Elecciones Argentina 2025: La Libertad Avanza de Milei consolida su poder legislativo con 40.66% de votos en medio de una abstención récord

Regeneración, 27 de octubre.— Los comicios legislativos en Argentina han marcado un punto de inflexión en el equilibrio de poder.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el voto popular ratificó el apoyo al presidente Javier Milei, incluso por encima de lo que logró en la primera vuelta presidencial.

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, se impuso en las elecciones de medio término celebradas este domingo 26 de octubre, consolidando su peso en el Congreso.

En ese marco, La Libertad Avanza obtuvo un impactante triunfo electoral en todo el país y se impuso por 40,66%. Además, ganó también en la provincia de Buenos Aires.

“Pasamos el punto bisagra, ahora empieza la construcción de la nueva Argentina”, dijo Milei en su discurso al festejar la victoria.

La Libertad Avanza se impuso sobre el bloque peronista Fuerza Patria con más del 40% de votos sobre un 31,6 por ciento. (gs)https://t.co/wQjuymR3TU pic.twitter.com/bl7BvfugW3 — DW Español (@dw_espanol) October 27, 2025

En tanto, Fuerza Patria, la alianza peronista, quedó segunda, con 31,70%, y Provincias Unidas no logró despegar.

Desde antes, las cifras fueron totales: La victoria del oficialismo, con un 39% de los votos a nivel nacional, reconfigura el panorama político y proyecta desafíos cruciales para la clase trabajadora.

Antes

Esto, antes durante el escrutinio provisorio, que alcanzó el 98,58% de las mesas, confirma que la principal fuerza opositora, Fuerza Patria (peronismo) y sus aliados, obtuvo un 29,4%.

Este resultado es un mazazo para el peronismo, que vio cómo el oficialismo se posicionaba incluso para disputar la provincia de Buenos Aires, su histórico bastión.

Javier Milei, no dudó en afirmar tras conocerse las cifras: «El nuevo Congreso será fundamental para el cambio de rumbo que necesita la Argentina».

SI VIERAS QUÉ LINDA QUE ESTÁ LA ARGENTINA… pic.twitter.com/MvHhCfugxS — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 27, 2025



Congreso duro

El primer efecto directo de la elección se observa en el reparto de bancas en el Poder Legislativo.

La Libertad Avanza no solo amplió significativamente su representación, sino que se catapultó como la segunda fuerza parlamentaria en ambas cámaras, en alianza con el PRO.

Según la Justicia Electoral, en la Cámara de Diputados, LLA sumó un total de 82 escaños sobre 257.

Por su parte, el bloque de Fuerza Patria quedó con 98 bancas, mientras que Provincias Unidas, otra fuerza de la oposición, alcanzó 31 asientos.

Sin embargo, la oposición se encuentra visiblemente fragmentada. Mientras el peronismo busca reagruparse, el liderazgo de La Libertad Avanza parece indiscutible.

El bloque que compone la otra ala opositora a LLA, Provincias Unidas, queda en una posición de bisagra, buscando evitar la polarización.

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país https://t.co/ELzcsirD0u pic.twitter.com/Z9yIckbmkw — infobae (@infobae) October 27, 2025

En la mira de las reformas

La consolidación del oficialismo en el Congreso tiene implicaciones directas para la clase trabajadora, cuyo poder adquisitivo ha sido el gran afectado por el ajuste económico.

Milei ya había anticipado la necesidad de «reforma laboral» y «reforma impositiva»; ahora, con un Congreso más favorable, el camino para impulsar estas medidas se allana.

El peso del ausentismo

Un elemento que atraviesa toda la jornada electoral es el elevado ausentismo. La participación electoral, aunque obligatoria, estuvo marcada por una profunda desafección, una tendencia que ha escalado en los últimos comicios.

Juntos por el Cambio (Macri) y La Libertad Avanza (Milei) captaron el 54% del voto a diputados en 2023. Hoy apuntan al 41% (datos del gobierno).



Las derechas ganan la elección, pero se achican en votos. Por canibalización, los ultras ganan asientos.



Milei respira.

Trump gana. pic.twitter.com/IKymdjrNLD — Mario Campa (@mario_campa) October 27, 2025

Este fenómeno diluye la legitimidad del proceso y complejiza la representatividad de los resultados. La variable de la abstención es, a la luz de los resultados, decisiva, mostrando el hartazgo o la indiferencia de millones que optaron por no concurrir a las urnas.