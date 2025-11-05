Drones en Base de la OTAN Enciende Alerta Máxima en Bélgica

Drones sobrevuelan la base de la OTAN en Kleine-Brogel. El ministro Theo Francken acusa a «actores políticos, como Rusia», de espionaje

Regeneración, 5 de noviembre de 2025.– Nuevos avistamientos de drones encendieron las alarmas en Bélgica. Ocurrió en la base aérea de Kleine-Brogel, una instalación clave de la OTAN.

Esta base se sitúa cerca de la localidad de Peer, a solo 13 kilómetros de Países Bajos. La escalada de tensión militar se siente en territorio europeo.

En primer lugar, el incidente se registró durante el pasado fin de semana. Se confirmó la presencia de cuatro aeronaves no tripuladas. El alcalde de Peer, Steven Matheï, destacó la «buena respuesta» militar.

De hecho, estos equipos «siempre desaparecen hacia el norte», según las autoridades locales. No obstante, Matheï solicitó más apoyo adicional de la Policía Federal.

Espionaje militar

El Ministro de Defensa belga, Theo Francken, denunció varios incidentes previos. Él calificó los recientes hechos como un claro caso de espionaje militar. Drones sobrevuelan la base buscando «puntos específicos», afirmó el funcionario.

Por consiguiente, esto incluye la ubicación de cámaras y de patrullas de seguridad. El ministro apuntó directamente a posibles responsables políticos.

«Es posible que esto se deba a las órdenes de actores políticos, como Rusia», declaró Francken. Sus palabras enmarcan la tensión sostenida entre Rusia y la Alianza Atlántica.

Today I delivered a keynote for the European Government Business Relations Council in Brussels. My message? If Europe wants to match the defense-industrial potential of the U.S., we’ll have to become a bit more American ourselves: tax less, take more risks in defense innovation,… pic.twitter.com/cThYCjrJvF — Theo Francken (@FranckenTheo) November 4, 2025

«Hoy pronuncié un discurso de apertura ante el Consejo Europeo de Relaciones entre Gobiernos y Empresas en Bruselas. ¿Mi mensaje? Si Europa quiere igualar el potencial de la industria de defensa de Estados Unidos, tendremos que americanizarnos un poco: reducir los impuestos, asumir más riesgos en la innovación de defensa e integrar #EUdefense nuestro mercado de defensa».

Plan de drones

En consecuencia, el Gobierno belga anunció un «plan de drones» de seguridad. Esta inversión inicial es de 50 millones de euros para adquirir nuevos sistemas de defensa.

En otras palabras, la respuesta militar se enfoca en adquirir sistemas antidrones. Los contribuyentes europeos financian la constante escalada de esta nueva guerra fría.

Consejo Nacional de Seguridad

El Primer Ministro Bart De Wever convocó una cumbre de emergencia. Reunirá al consejo nacional de seguridad este mismo jueves.

El motivo son nuevos y constantes sobrevuelos cerca de grandes aeropuertos. De hecho, la proliferación de drones sospechosos en Dinamarca, Noruega y Alemania preocupa a las autoridades.

Cancelaciones de vuelos

El tráfico aéreo fue interrumpido dos veces el pasado martes. Esto ocurrió en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem y en Lieja.

Las cancelaciones de vuelos afectaron directamente a la población civil. Además, decenas de vuelos de pasajeros debieron ser cancelados de inmediato.

La afectación fue directa a los ciudadanos. Entre 400 y 500 viajeros pasaron la noche varados en Zaventem. La parálisis operativa fue total por varias horas.

Y sin embargo, la base militar de Kleine-Brogel fue sobrevolada de nuevo el miércoles. Esta instalación clave alberga armas nucleares estadounidenses de la OTAN.