Tragedia Ferroviaria en India Deja 11 Muertos y 20 Heridos

Una colisión de trenes en Bilaspur, India, cobró la vida de 11 personas. Un tren de pasajeros impactó a uno de mercancías por saltarse una señal. La compañía indemnizará con 100.000 rupias a deudos.

Regeneración, 5 de noviembre de 2025.– Una colisión ferroviaria en India causó una trágica pérdida de vidas. El número de víctimas ascendió a once personas fallecidas.

El suceso dejó además a veinte heridos con diversas lesiones. El accidente ocurrió en el distrito de Bilaspur, en el estado de Chhattisgarh.

En primer lugar, el incidente se registró el pasado martes alrededor de las 16:00 horas local. Un tren de pasajeros chocó por detrás a otro de mercancías.

Este último vehículo se encontraba totalmente estacionado en la vía. El impacto fue a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

El tren de pasajeros ignoró una señal de alto. La compañía estatal de ferrocarriles recogió los detalles en un comunicado.

Los heridos reciben atención médica en dos instituciones de Bilaspur. Se trata del Hospital Apollo y el Instituto de Ciencias Médicas de Chhattisgarh (CIMS).

En consecuencia, las autoridades han iniciado una profunda investigación. Un representante del organismo dijo que el maquinista se saltó una señal roja.

«Ahora se está investigando por qué el maquinista se saltó la señal roja», agregó el vocero. Se busca saber por qué no accionó el freno de emergencia a tiempo.

Por lo tanto, se deslindarán consecuencias para los responsables del hecho. El ministro principal de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, anunció compensaciones.

Los deudos de los fallecidos recibirán 100.000 rupias (cerca de 980 euros). Los heridos graves recibirán una ayuda económica de 50.000 rupias (unos 490 euros).