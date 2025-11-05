Programa Nacional de Tecnificación de Riego: avance del 40%

En 2025 se ha intervenido 17 Distritos de Riego de los 18 que se contemplan hasta el 2030 en beneficio de 225 mil productores

Regeneración, 5 de noviembre 2025– El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, tiene un avance del 40 por ciento con la intervención de 17 Distritos de Riego de los 18 que se contemplan.

Objetivo

Tiene como objetivo el uso eficiente del agua en la agricultura para que se destine al consumo humano;

Recuperando 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua (Mm3), que equivalen a casi tres veces el consumo anual de la Ciudad de México.

En la mañanera , la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el avance del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

“Vamos muy avanzados ya en el Programa de Tecnificación”.

Conagua

El director de la Conagua, Efraín Morales López, recordó que el Programa Nacional de Tecnificación de Riego tiene el objetivo de intervenir 18 Distritos para tecnificar más de 200 mil hectáreas.

Esto, a través de una inversión entre 2025 y 2030 de más de 63 mil millones de pesos (mdp) en beneficio de 225 mil productores en el país que producirán más alimentos con menos agua.

#Mañanera360 | El Programa Nacional de Tecnificación del Riego, que forma parte del Plan Nacional Hídrico, ha intervenido más de 200 mil hectáreas y beneficiará a 225 mil usuarios en todo el país. Este plan se desarrolla a través de cuatro ejes principales:





El Plan Nacional Hídrico se compone de cuatro ejes:

La tecnificación del riego; proyectos estratégicos de infraestructura; saneamiento de ríos; y ordenamiento de concesiones.

Infraestructura Hidroagrícola

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, detalló que las acciones que se realizan este año son:

500 kilómetros de entubamiento, rehabilitación, revestimiento de canales y canaletas; 6 mil 84 hectáreas de tecnificación parcelaria y/o nivelación de tierras;

139 pozos rehabilitados y modernizados con sistemas fotovoltaicos; se instalarán 11 plantas de bombeo; 41 estructuras de medición; ocho presas derivadoras y mil 936 compuertas.

¡El agua es prioridad!💧El Programa de Tecnificación de Riego de #Conagua lleva 40% de avance y busca recuperar 2,800 millones de metros cúbicos de agua (casi 3 veces el consumo anual de CDMX).

Avance

El avance en los 17 Distritos de Riego es el siguiente: