Ecuador: Conaie en paro nacional desde hace 9 días

El movimiento indígena de Ecuador continuará “hasta las últimas consecuencias” en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel

Regeneración, 25 de septiembre 2025– El paro nacional en Ecuador cumplió un nuevo día en medio de bloqueos focalizados y declaraciones que anticipan la continuidad del conflicto. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó que no levantará la medida.

La resistencia se mantendrá “hasta las últimas consecuencias”, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, declararon.

⭕#ParoNacional | En la troncal amazónica, #Puyo–Pastaza, se mantiene activo el punto de resistencia levantado por PAKKIRU, donde está presente Marlon Vargas, presidente de la CONAIE.



El #paronacional2025 en la Amazonía se mantiene firme. La lucha continúa.



#Pastaza #CONAIE…

Protestas

La mayor concentración de protestas se mantiene en Imbabura, donde se registran cierres en la Panamericana y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Según el Ministerio del Interior, los disturbios han dejado alrededor de 85 detenidos en distintas provincias.

⭕#ParoNacional | En Ibarra, el Pueblo Karanki junto a otros sectores sociales se movilizan por las calles en el marco del #ParoNacional2025.



La lucha también está en la ciudad, porque el #ParoNacional2025 es del pueblo entero, del campo y de la urbe, unidos en defensa de la…

Entre ellos figuran extranjeros presuntamente vinculados a grupos delictivos, mientras que en Otavalo la justicia dictó prisión preventiva para 12 personas bajo cargos de presunto terrorismo.

El presidente Daniel Noboa llegó el 24 de septiembre a Otavalo bajo fuerte resguardo militar y policial.

🔴 En la entrada del sur de Quito, #Cutuglagua (Cantón Mejía). Las calles hablan con una sola voz: ¡Abajo el paquetazo de Noboa!



¡Fuera Noboa, fuera!



Desde la Unión Nacional de Educadores ratificamos que el paro indefinido y progresivo continúa, junto a la CONAIE, FUT, Frente…

Acusación

Desde ahí arremetió contra los dirigentes de las movilizaciones, a quienes acusó de impulsar “actos de terrorismo disfrazados de protesta”.

⭕#ParoNacional | "Quienes protestamos no somos delincuentes ni enemigos del #Ecuador. Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los…

Su presencia, sin embargo, fue cuestionada por la Conaie, que denunció un “operativo desproporcionado” con tanquetas…

…y tropas en el casco urbano, lo que calificó como una ocupación militar de la ciudad.

Mientras el Ejecutivo refuerza la seguridad en la Sierra norte, la Conaie recorre la Amazonía para expandir la movilización.

#ATENCIÓN

En el cuarto día del #ParoNacional, comunidades del cantón #Cotacachi marchan pacíficamente y en unidad hacia #Otavalo. "La lucha se mantiene firme y en pie", expresan.



🎥@CONAIE_Ecuador pic.twitter.com/vxVuA6lC3v — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) September 25, 2025

Encuentros

Vargas encabezó encuentros en Pastaza e instó a las comunidades a levantar su voz frente al Gobierno.

🔴 #ENVIVO | Marlon Vargas, presidente de la #Conaie, comentó que está recorriendo las comunidades amazónicas para decirles que levanten su voz y reiteró que continúa el paro

En redes sociales, la organización difundió mensajes en los que acusa a las autoridades de violentar derechos colectivos y de utilizar estrategias asistencialistas para dividir a las bases.

Paralelamente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) se sumó al paro y convocó a acciones en la Troncal Amazónica.

En Quito, la tensión se trasladó –la tarde del miércoles– a las inmediaciones de la Fiscalía.

Vigilia

Estudiantes y organizaciones sociales realizaron una vigilia en la Unidad de Flagrancia tras la detención de cuatro personas.

Denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante los operativos, como el rociado de gas lacrimógeno en el rostro de un manifestante.

⭕#ALERTA | Denunciamos los abusos de la fuerza pública en Saquisilí, #Cotopaxi. Policías y militares irrumpen con violencia en territorios y hogares, rompen vidrios, intimidan sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos, atacando a familias que se mantienen en…

El ministro Reimberg aseguró que el hecho será investigado, pero defendió la actuación de la Policía en el control de las protestas.

En provincias como Cotopaxi e Imbabura, los cierres viales se mantienen de manera intermitente, mientras que en Quito no se han reportado bloqueos.

🔴 #Atención || A través de su cuenta de X, el dirigente indígena y expresidente de la @CONAIE_Ecuador, @LeonidasIzaEc, denuncia que "la @PoliciaEcuador reprime, gasea y detiene a jóvenes de la ciudad de Quito que se manifestaban en la marcha de la Universidad Central ante las…

Educación

El sistema de educación pública continúa en funcionamiento, salvo en 11 localidades de la Sierra centro donde se suspendieron las clases presenciales.

En Guayaquil, Cuenca y Loja también se registraron marchas, aunque con menor intensidad que en la Sierra norte.

‼️#URGENTE

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, rechazó rotundamente el señalamiento que hizo el ministro del Interior, John Reimberg, sobre la supuesta presencia del Tren de Aragua en las paralizaciones. Además, la dirigente exigió al sistema de justicia que respete…

La vicepresidenta María José Pinto confirmó que seguirá despachando desde Otavalo, pese a que organizaciones locales la habían declarado persona no grata.

Sostuvo que el Gobierno se mantendrá en territorio y aseguró que las protestas no impedirán el desarrollo de la agenda oficial.

Crisis

La decisión busca dar una señal de firmeza en medio de la crisis, aunque ha generado críticas entre los sectores movilizados.

⭕#ParoNacional | En Ibarra, el Pueblo Kichwa Karanki junto a otros sectores sociales se movilizan por las calles en el marco del #ParoNacional2025.



La resistencia se mantiene firme.#EnUnidad #CONAIE #Ecuador #Imbabura

El conflicto se desarrolla en paralelo a la discusión sobre la instalación de la Asamblea Constituyente que será consultada a los ecuatorianos el 16 de noviembre próximo.

La Conaie insiste en que el paro no se levantará mientras no se revierta la eliminación del subsidio al diésel y se atiendan los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas.

El Gobierno defiende la medida como una decisión necesaria y acusa a los dirigentes de manipular el descontento con fines políticos.