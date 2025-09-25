ONU: Presidente Abás rechaza a Hamás en gobierno palestino

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina partició en video en vivo ante Asamblea de Naciones ya que la visa le fue negada

Regeneración, 25 de septiembre 2025– Mahmud Abás afirma que Hamás no debería tener ningún papel en el gobierno palestino y llama a Israel «extremista» por su «enfermedad de los asentamientos».

Abbas añadió que el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre no representa a los palestinos.

«A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre», declaró Abbas.

“Palestina es nuestra”



Desde Ramallah, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, grabó en video su discurso ante la Asamblea General, porque Estados Unidos le denegó el visado .



“No habrá paz sin justicia, y no habrá justicia sin la liberación de Palestina” pic.twitter.com/PRmW5iXWnI — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 25, 2025

Discurso

El presidente palestino Mahmud Abás, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves 25 de septiembre…

…afirmó que el grupo militante Hamás no debería tener ningún papel en el gobierno de Palestina.

📺 TV en DIRECTO | Mahmoud Abbas: "A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás. Estos actos no representan al pueblo palestino" https://t.co/ZNirHU1BCO pic.twitter.com/7bw9npKyTz — EL PAÍS (@el_pais) September 25, 2025

«Hemos afirmado y seguiremos afirmando que la Franja de Gaza es parte integral del Estado de Palestina.

Estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza y seguridad», añadió el líder palestino.

Genocidio

“Les hablo hoy después de casi dos años en los que nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza ha estado enfrentando una guerra de genocidio…

…destrucción, hambruna y desplazamiento”, dijo Abbas, quien participó en la asamblea a través de un enlace de video después de que Estados Unidos le negara una visa.

“Lo que Israel está llevando a cabo no es una mera agresión. Es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, documentado y monitoreado…

…y quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional…

…como uno de los capítulos más horrorosos de la tragedia humanitaria de los siglos XX y XXI”, afirmó.

🗣️"Lo que está realizando Israel…se trata de un crimen de guerra. Se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI", señala Mahmud Abás, presidente de la Autoridad de Palestina, desde la Asamblea General de la ONU pic.twitter.com/JgOycujyQU — xevt – xhvt (@xevtfm) September 25, 2025

‘El gobierno extremista israelí’

Después de hablar también sobre Cisjordania, dijo:

«El gobierno extremista israelí continúa implementando su enfermedad de asentamiento…

…a través de la expansión ilegal de asentamientos y el desarrollo de proyectos para anexar asentamientos».

Destacó el último plan de asentamiento E1 de Israel, “que dividiría Cisjordania en dos partes y aislaría a Jerusalén ocupada de sus alrededores…

…y socavaría la opción de la solución de dos Estados, en una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad”.