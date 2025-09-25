Sheinbaum insiste en extradición de Tomás Zerón y dos más

Sheinbaum subrayó en particular la solicitud de extradición de Israel de Tomás Zerón por su papel en la fabricación de la «Verdad Histórica»

Regeneración, 25 de septiembre 2025– A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México mantiene la solicitud de extradición de tres personas ligadas con el caso.

#MañaneraDelPueblo | SHEINBAUM EXIGE A TOMÁS ZERÓN



La presidenta @Claudiashein reafirmó que México no cesa en la exigencia a Israel para la extradición de Tomás Zerón, señalado por su papel en la fabricación de la “verdad histórica” sobre los 43 de Ayotzinapa. ⚖️🇲🇽 pic.twitter.com/hsEIaAsySr — El Nopal Times (@ElNopalTimes) September 25, 2025

Cartas a Israel

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 25 de septiembre de 2025, la mandataria nacional indicó:

Entre esas personas esta Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien se fue a Israel en 2019.

#Nacional | En la marcha por los 11 años del caso #Ayotzinapa, encapuchados derribaron con un camión la reja del Campo Militar 1-A en la #CDMX y luego lo incendiaron. También lanzaron al menos 30 petardos. Padres de los 43 exigieron la entrega de 800 folios de investigación. pic.twitter.com/7pu7j6L4hP — Veracruz Noticias (@veracruznotiof) September 25, 2025

Se han enviado varias cartas al Gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón.

Eso existe desde el presidente López Obrador, y ahora se está insistiendo en esa extradición.

Peticiones al Gobierno de Estados Unidos

Adicionalmente, reiteró que también se solicitó al Departamento de Estado la extradición de dos personas más que se encuentran en dicho país.

🔴 Luego de una hora de protesta de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a las afueras del campo militar 1-A, al concluir el mitin, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto lanzaron petardos al interior de las instalaciones castrenses.



Las familias exigieron que… pic.twitter.com/v6pVkcWkoH — La Jornada (@lajornadaonline) September 25, 2025

Desde el pasado 9 de septiembre, la mandataria mexicana dio a conocer que pidió las extradiciones de dos personas…

…vinculadas con el caso Ayotzinapa, durante su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Extradición

“Se lo habíamos comentado a los padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición.

Se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado, fueron solamente estas dos personas».

«Por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso”, dijo ese día.

Sheinbaum Pardo dio más detalles sobre los nombres de las personas que se busca sean extraditadas de Estados Unidos a México.

Aún así, enfatizó en que el caso Ayotzinapa es muy importante para su administración.

Jornada de lucha de padres de normalistas

Mañana 26 de septiembre de 2025 se cumplirán 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

*Mitin* en Campo Militar No. 1, en el 9° dia de la jornada de lucha de las madres y padres de los 43 "Ayotzinapa 11 años Luces y Sombras"



Al finalizar el mitin comités de Lucha realizaron una protesta con petardos y estrellaron e incendiaron un trailer. pic.twitter.com/pCcHWNd6iw — RadioZapote (@RadioZapote) September 25, 2025

Ante ello, padres de los normalistas así como estudiantes iniciaron esta semana la jornada de lucha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”.

Como parte de ella, iniciaron movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX).

Ayer 24 de septiembre acudieron a la SRE para demandar la extradición de las personas vinculadas que se encuentran en otros países.

Mientras que este jueves la cita fue en la FGR. Además, para mañana preparan una mega marcha a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.