EE.UU. acusa a 15 activistas de Minnesota de acción «antifascista»

El fiscal Daniel Rosen señaló que los activistas querían «perturbar los procedimientos legales relacionados con la inmigración»

Regeneración, 17 de junio 2026– La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló cargos criminales contra 15 activistas de Minnesota caracterizados como integrantes de Antifa, el movimiento antifascista que no está conformado como una organización.

Acusaciones

El fiscal federal Daniel Rosen vinculó estas acusaciones con la orden de Trump del año pasado destinada a «combatir el terrorismo doméstico y la violencia política organizada».

“La violencia política es un flagelo nacional en nuestros tiempos”, afirmó Rosen, antes de explicar las acusaciones en detalle.

Entre los delitos mencionados se encuentran la conspiración para obstaculizar o perjudicar a funcionarios del gobierno federal y la incitación a la violencia.

Así como amenazas entre estados, acoso inter-estatal, agresiones a funcionarios federales y destrucción de bienes del gobierno.

Arrestados

Rosen también comentó que doce de los quince implicados fueron arrestados el martes por la mañana.

Mientras que dos siguen en paradero desconocido y uno ya había sido aprehendido anteriormente.

De acuerdo a Rosen, todos ellos están relacionados con la agrupación activista Direct Action Minnesota, que antes era conocida como Twin Cities Direct Action.

Este grupo manifestó su oposición a la estricta represión migratoria autorizada por Trump en Minnesota desde diciembre hasta febrero.

Fuerza excesiva

La Operación Metro Surge fue muy criticada por su uso excesivo de la fuerza y por tácticas legales cuestionables.

Incluía la política de omitir solicitar órdenes judiciales antes de entrar a residencias privadas.

En enero, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, perdieron la vida por disparos durante esta operación, lo cual generó indignación en todo el país.

“La Operación Metro Surge no fue más que una demostración de fuerza para intimidar a los estados que votaron en contra de Trump”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Habitantes

“Afortunadamente, los habitantes de Minnesota le mostraron al país lo que significa plantar cara al autoritarismo”.

A pesar de las críticas, la administración Trump ha continuado buscando acusar a los manifestantes de obstaculizar las acciones de las fuerzas del orden.

“Estos acusados ​​no han sido imputados por lo que dijeron, sino por lo que hicieron.

Todos participaron en un acuerdo, una conspiración, para interferir en las operaciones legales de control de la inmigración.

Conspiración

La conspiración no consistía en interferir con sus palabras, sino en hacerlo por la fuerza”, declaró Rosen.

“Eso es un delito y no será tolerado en Estados Unidos.”

Con todo, los reporteros presionaron a Rosen para que aclarara si algún agente federal resultó herido debido a las acciones atribuidas a los 15 acusados.

“El hecho de que, al final, hayan causado o no daños corporales no determina si cometieron o no un delito federal grave”, destacó Rosen.

Acusación

La acusación busca retratar a los 15 acusados como miembros de «antifa» dispuestos a incitar a la violencia contra los oficiales federales.

Se menciona a uno de los acusados, Cameron Kennedy, quien publicó en Facebook:

“NUNCA GANARÁS SOLO CON LA NO VIOLENCIA. Jamás. Nadie lo ha hecho. Nadie lo hará. Necesitas absolutamente a militantes para ganar”.

De acuerdo con la denuncia, su meta era «impugnar, bloquear o detener por la fuerza las redadas, detenciones y deportaciones de inmigrantes».