Jueza Confirma Libertad Condicional para Gilda Lozoya

La autoridad judicial rechaza la prisión preventiva contra Gilda Lozoya. El tribunal desestima pruebas recientes

Regeneración, 10 de julio de 2026.– La jueza «Nora Ileana García Peralta» ratificó la libertad condicional para la ciudadana acusada en este proceso penal.

Esta medida cautelar determinada en audiencia beneficia directamente a la procesada por el complejo caso Agronitrogenados.

La juzgadora reclamó fuertes omisiones investigativas recientes a la «Fiscalía General de la República» durante la sesión.

El «Ministerio Público» nunca solicitó la comparecencia formal de la mujer investigada ante los tribunales de justicia.

En consecuencia con esta resolución judicial la magistrada ordenó colocar inmediatamente un brazalete electrónico localizador a la acusada.

La procesada acudirá puntualmente a las instalaciones gubernamentales de Santa Fe mañana para cumplir este importante trámite.

Las autoridades mexicanas imputan el grave delito de operaciones financieras con recursos de procedencia totalmente ilícita.

La grave acusación señala el ingreso ilegal de dinero extranjero al país para ocultarlo intencionalmente del gobierno.

Pruebas ministeriales desestimadas

Por otro lado durante la nueva audiencia los fiscales federales solicitaron imponer la prisión preventiva plenamente justificada.

La dependencia gubernamental presentó dieciocho supuestos datos de prueba novedosos para fundamentar su dura petición de cárcel.

Los extensos documentos analíticos incluían reportes de cuentas bancarias e inspecciones policiales exhaustivas de residencias familiares privadas.

La máxima autoridad judicial desestimó totalmente la supuesta novedad de todos estos complejos elementos probatorios presentados hoy.

Adicionalmente a estos reportes financieros la parte acusadora reveló los múltiples viajes internacionales de la mujer procesada.

La ciudadana investigada registró setenta y cinco salidas del territorio nacional durante nueve largos años consecutivos recientemente.

El gobierno federal documentó solamente un viaje extranjero de la acusada durante el pasado mes de junio.

Las autoridades correspondientes detuvieron a la procesada tras regresar a México de ese último vuelo internacional privado.

Argumentos contra el riesgo de evasión

Para fundamentar su firme decisión final la magistrada federal descartó rotundamente el grave peligro de evasión judicial.

«Nora Ileana García Peralta» indicó la enorme dificultad logística para evadir cobardemente la acción de la justicia.

Todo el inmenso aparato del Estado mexicano buscaría incansablemente a la mujer prófuga para encarcelarla de inmediato.

La investigación oficial también incluye a sus familiares directos «Emilio Lozoya» y «Gilda Margarita Austin y Solís».

Finalmente ante el tribunal penal respectivo la ciudadana «Gilda Susana Lozoya Austin» defendió rotundamente su absoluta inocencia.

La procesada agradeció verbalmente la gran confianza depositada por la máxima autoridad judicial encargada del presente caso.

La investigada denunció acoso institucional sistemático por parte de los ministerios públicos del país.

Ella prometió cumplir rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas durante este largo proceso penal de investigación.