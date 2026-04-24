EE.UU. captura tres barcos petroleros iraníes en aguas asiáticas

Con el argumento de haber roto el bloqueo, EE.UU. intercepta navíos destinados a entregas de mercancías y petróleo crudo

Regeneración, 23 de abril 2026– El ejército de Estados Unidos ha interceptado al menos tres petroleros de bandera iraní en aguas asiáticas, desviándolos de sus ubicaciones cerca de India, Malasia y Sri Lanka, según reportan fuentes de la industria naviera y de seguridad este miércoles.

Estados Unidos intercepta buque vinculado a Irán en el Indo-Pacífico.



Buscan frenar redes ilícitas. ¿Escala la tensión? #ÚltimaHora #Noticias pic.twitter.com/Cw12u5A8id — Janeth León M (@janethleontv) April 21, 2026

Restricciones

Washington impuso restricciones al comercio marítimo de Irán.

Por otro lado, Irán disparó contra embarcaciones para restringir su paso por el Estrecho de Ormuz, la entrada al Golfo de Oriente Medio.

Casi dos meses después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, hay pocas señales que sugieren que las negociaciones de paz se reanuden durante un tenso alto el fuego.

El cierre del estrecho interrumpió la entrega de una quinta parte del petróleo y gas mundial, causando una crisis energética a nivel global.

Capturas

Recientemente, las fuerzas estadounidenses capturaron un carguero iraní y un petrolero.

Irán afirmó que había apresado dos buques portacontenedores que intentaban salir del Golfo a través del Estrecho de Ormuz el miércoles.

Esto ocurrió tras disparar a esas naves y a otra, siendo sus primeros apresamientos desde el comienzo del conflicto.

Uno de los barcos era el superpetrolero Deep Sea de bandera iraní, que llevaba una carga parcial de crudo.

Rastreo

Se había rastreado por última vez en su transpondedor público frente a la costa malaya hace una semana, según fuentes y seguimiento de MarineTraffic.

El otro, un petrolero más pequeño llamado Sevin, también de bandera iraní, tenía una capacidad máxima de 1 millón de barriles y cargaba el 65% de su capacidad. Este también fue interceptado.

El Sevin fue visto por última vez frente a la costa de Malasia hace un mes, según datos de seguimiento de embarcaciones.

Además, fue interceptado el superpetrolero Dorena, también de bandera iraní, que estaba completamente cargado con 2 millones de barriles de crudo.

Se lo vio por última vez frente a la costa sur de India hace tres días, según fuentes y el seguimiento de MarineTraffic.

Estados Unidos ha tomado medidas contra las actividades marítimas ilegales e interceptó un buque no registrado en el Océano Índico. pic.twitter.com/qAvbY1WO1J — aapayés (@aapayes) April 23, 2026

Mando Central

El Mando Central de Estados Unidos informó el miércoles en X que el Dorena está siendo escoltado por un destructor de la Armada de Estados Unidos en el Océano Índico.

Las fuerzas estadounidenses podrían haber interceptado el petrolero Derya, que también lleva bandera iraní, según fuentes del sector naviero.

El buque no descargó su carga de petróleo iraní en India antes de que venciera el domingo una exención estadounidense sobre la compra de crudo iraní.

Esa embarcación fue vista por última vez frente a la costa occidental de India el viernes, según datos de MarineTraffic.

El ejército estadounidense no ha publicado la lista completa de los barcos interceptados y no ha respondido de inmediato a las solicitudes de información sobre el Derya y el Deep Sea.