Grecia Quiroz, Viuda de Manzo, Asume Alcaldía de Uruapan

Regeneración, 5 de noviembre de 2025.– Grecia Itzel Quiroz García tomó protesta ante el Congreso de Michoacán.

Con el grito de "¡Carlos Manzo vive! y "¡Ni un paso atrás!", hace un momento Grecia Quiroz, viuda del edil asesinado hace una semana en Michoacán, tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan ante el Congreso michoacano. pic.twitter.com/OsXIfLtAYD — César Cepeda (@cesarmty) November 5, 2025

La viuda del alcalde asesinado, Carlos Manzo, asumió la Presidencia Municipal Sustituta de Uruapan. Con esta acción, se da continuidad al proyecto político de su esposo.

Nueva Presidenta

Antes de su designación, Quiroz García se desempeñó como titular del Sistema DIF municipal de Uruapan.

Ha mantenido un perfil reservado fuera de la esfera pública electoral. No obstante, siempre estuvo cercana al Movimiento del Sombrero, corriente independiente fundada por Manzo.

De hecho, la nueva alcaldesa carece de militancia partidista. El Congreso de Michoacán, de mayoría oficialista, aprobó su nombramiento por amplia mayoría.

Esta decisión fue unánime, demostrando un respaldo institucional.

Legado y la Lucha Pacífica

Quiroz acudió previamente a Palacio Nacional a una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto consolidó el apoyo de las autoridades federales. En consecuencia, el nombramiento de Quiroz es un símbolo de continuidad y resistencia.

Durante su toma de protesta, Quiroz evocó el recuerdo de su esposo. «Hoy vengo con un corazón destrozado», afirmó con gran emotividad.

Además, subrayó: «El legado de Carlos Manzo va a seguir». Quiroz prometió seguir sus pasos de forma honrada y transparente.

Por lo tanto, Quiroz ha sido enfática en el llamado a la vía no violenta. Ella recuerda que la lucha de su esposo siempre se mantuvo en el terreno pacífico.

“Su lucha fue pacífica”, destacó, y pidió evitar actos vandálicos. El Movimiento del Sombrero no parará, aseguró la nueva Presidenta Municipal.