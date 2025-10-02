EE.UU: El Pentágono por estándares físicos «de nivel masculino»

El Departamento de Guerra de EEUU anunció drásticas directivas para desmantelar políticas progresistas y de «diversidad, equidad e inclusión»

Regeneración, 1 de octubre de 2025. En una inusual convocatoria de altos oficiales militares en Quantico, Virginia, el presidente Donald Trump y Hegseth declararon un regreso a lo que denominaron el «más alto estándar masculino».

Fin de la «era del liderazgo políticamente correcto» dentro de las Fuerzas Armadas, declara.

Ajuste de Estándares Físicos y el Retorno al «Estándar Masculino»

O más bien, el endurecimiento de los estándares de aptitud física.

🇺🇸 La nueva misión del Pentágono se centrará exclusivamente en operaciones de combate, declaró el "secretario de Guerra" de EE.UU., Pete Hegseth.



"A partir de ahora, la única misión del recién restablecido Departamento de Guerra es combatir en la guerra. Prepararse para la…

Ahora dictados como «neutrales en cuanto al género» o, explícitamente, «de nivel masculino».

El Secretario afirmó que esta medida no busca impedir que las mujeres sirvan, pero subraya que, para cualquier puesto de combate que requiera fuerza física, «esos estándares físicos deben ser altos y neutrales en cuanto al género».

Si ninguna mujer califica para ciertos puestos de combate, dijo, «que así sea».

La intención es recuperar la «ética guerrera» y la «paz a través de la fuerza», un enfoque que critica abiertamente la noción de que «nuestra diversidad es nuestra fuerza», la cual calificó de «falacia absurda».

Además de las pruebas físicas obligatorias dos veces al año para todos los rangos, Hegseth impuso nuevos y estrictos «estándares de aseo personal».

Eliminar las «barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales», es un esfuerzo por erradicar lo que consideró una mala imagen, así como la presencia de «soldados gordos» en las formaciones militares.

Este esfuerzo se enmarca en la creencia de que la apertura y el reconocimiento de las minorías son incompatibles con la efectividad militar.

El Contexto Político: La Batalla Contra la «Cultura Woke» en el Ejército

Este ajuste se enmarca en la guerra cultural que el gobierno de Trump ha llevado al corazón del Pentágono.

La reunión atípica, a la que fueron convocados generales y almirantes desde zonas de conflicto en Oriente Medio, subraya hasta qué punto los temas de raza, género y «políticas progresistas» se han convertido en el centro de la agenda del Departamento de Guerra.

Durante su discurso de casi una hora, Hegseth criticó duramente las administraciones anteriores. Afirmó que el ejército ha ascendido a demasiados líderes por «razones equivocadas, basadas en la raza, las cuotas de género y ‘historic firsts'».

«La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y de no herir los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles», declaró Hegseth.

Por supuesto, se trata de un veterano del Ejército que ha despreciado continuamente lo que considera «ideología liberal» en la cultura militar estadounidense.

El Secretario fue enfático al solicitar que los líderes militares que no se sientan cómodos con el nuevo enfoque deberían «hacer lo correcto y dimitir».

La retórica empleada sugiere una lucha interna no solo contra las amenazas externas, sino contra una «cultura ‘woke'» que, a su juicio, ha mermado la capacidad de combate del ejército estadounidense.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció en una inusual reunión de generales y altos oficiales, que impondrá directivas que buscarán restaurar el «más alto estándar masculino» en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados «gordos» y… pic.twitter.com/CcdOUPfb7r — Psicomunista (@Psicomunista78) September 30, 2025

Flexibilización Disciplinaria

Hegseth anunció que está flexibilizando las normas disciplinarias, enfocándose en reducir las barreras establecidas tras numerosos escándalos de acoso.

Ordenó una revisión de las definiciones de «liderazgo tóxico, acoso y debilitamiento» y solicitó cambios en la retención de información adversa en los registros de personal.

«Las personas cometen errores de forma honesta, y nuestros errores no deberían definir toda una carrera», declaró.

Aunque la historia reciente muestra que el acoso ha sido la causa presunta y confirmada de numerosos suicidios militares, como el dramático caso del joven marinero Brandon Caserta en 2018.

Ciudades como Campos de Entrenamiento

Finalmente, en un punto que generó particular controversia, el presidente Trump dijo al Secretario Hegseth que el ejército debería usar las ciudades estadounidenses «peligrosas» como «campos de entrenamiento».

Trump causó escándalo en EU al declarar ante veteranos y altos mandos que le gustaría ver las ciudades como campo de entrenamiento para combatir enemigos internos 😳 #FórmulaNoticias con @JoseCardenas1. pic.twitter.com/VPUZ29DC8B — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 1, 2025

El Enemigo Interno es la Diversidad: EE.UU

El nuevo enfoque del Pentágono busca erradicar dos perfiles específicos: el «soldado gordo»…

y el líder que, según Hegseth, ha sido promovido por criterios de diversidad en lugar de mérito.

«No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres», insistió.

Yo se que en la Argentina esto no es de mucho interés porque ahi esto no puede pasar nunca. "Trump reune 100 altos mandos militares Americanos de todo el mundo y les sugiere utilizar ciudades «peligrosas» (Ciudades con Gobernadores Democratas) de EE. UU. como «campos de… pic.twitter.com/SzNFr2o2aC — Luis Zanger (@LuisZanger) September 30, 2025

Las implicaciones políticas de estas directivas son claras y profundas: la administración Trump y Hegseth ven la diversidad, equidad e inclusión como una debilidad que ha paralizado al ejército.

El impulso es restaurar una jerarquía que prioriza la fuerza física y la uniformidad bajo el «estándar masculino».