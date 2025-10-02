Protestas mundiales por la interceptación de la Flotilla a Gaza

Las fuerzas israelíes no permitieron la llegada de la Flotilla a costas palestinas. Protestas han estallado en el mundo

Regeneración, 1 de octubre 2025– Miles de personas se han manifestado durante esta jornada en Barcelona, Roma, CDMX y otras ciudades contra la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Flotilla ha sido rodeada durante la tarde de este miércoles por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Barcelona

En Barcelona, varios centenares de personas se han concentrado ante el Consulado de Israel para expresar su apoyo a la Flotilla.

«Desde Barcelona, ciudad de paz, exigimos que se respete la legalidad internacional y se proteja la vida de los activistas que llevan a cabo una misión humanitaria en Gaza.

#BREAKING

Barcelona: Protests in front of Israeli consulate over Israeli interception of the Global Sumud Flotilla.

Nuestra voz se une al clamor global para detener el genocidio», ha señalado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un mensaje en su red social X.

Roma

Multitudinaria ha sido la protesta en Roma, que ha congregado a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales.

Protests for the Global Sumud Flotilla in:



🇬🇧 UK: London.

🇮🇹 Italy: Rome, Naples, Genoa, Milan, Turin, Florence, Pisa, Livorno, Pistoia, Siena, La Spezia

🇫🇷 France: Paris

🇪🇸 Spain: Barcelona

🇩🇪Germany: Berlin

🇧🇪 Belgium: Brussels

🇬🇷 Greece: Athens

Turkey:

La concentración comenzó en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Termini, acordonada por parte de las fuerzas del orden.

Después partió hacia el centro con intención de llegar al Palacio Chigi, sede del Gobierno.

Otras ciudades italianas

Las protestas también se han sucedido en otras ciudades como Nápoles, donde algunos activistas irrumpieron en su estación de tren;

Protests erupt all across Italy, in Milan, in the south, in the north, protesting Israel's genocide in Gaza and illegal abduction of the passengers of the flotilla trying to break the illegal siege

En Milán o en Turín, donde buscan ocupar el edificio universitario de ‘Palazzo Nuovo’, según las mismas fuentes.

Además, el principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general.

Huelga de la CGIL

La huelga es contra de «la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos» por considerarlo «un hecho de extrema gravedad».

«El ataque a barcos civiles que transportaban ciudadanos italianos constituye un acto extremadamente grave.

Es un golpe al propio orden constitucional que impide la acción humanitaria y la solidaridad con la población palestina…

…sometida por el Gobierno israelí a un verdadero genocidio», ha manifestado el sindicato.

La CGIL ha considerado que se trata de «un ataque directo a la seguridad de los trabajadores y voluntarios a bordo».

«No solo es un crimen contra personas indefensas, es grave que el Gobierno italiano haya abandonando a italianos en aguas internacionales abiertas», ha denunciado.

La USB y la USI

La Unión Sindical de Base (USB) también ha hecho un llamamiento a la «movilización inmediata a una huelga general el 3 de octubre».

Esto, después de que la flotilla «fuera abordada y atacada en alta mar por el Estado genocida de Israel.

Mientras realizaba una misión civil y pacífica para levantar el asedio a la Franja de Gaza y entregar ayuda a la población», según ha recogido la agencia AdnKronos.

CDMX

En la capital del país, un grupo de manifestantes pro Palestina cerró Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Los manifestantes, que ondean banderas de Palestina y gritan consignas en apoyo a la flotilla, comenzaron a concentrarse en el lugar cerca de las 4:30 horas de la tarde.

Estos fueron convocados por la asamblea estudiantil de la ENAH, una de las muestras de solidaridad que han surgido en las últimas horas en diferentes partes del mundo ante el asedio de la flotilla.

Mientras que en el Centro Histórico, decenas de manifestantes bloquearon la avenida Juárez frente a la SRE en protesta por el asedio a la flotilla humanitaria.

México se suma a protestas globales vs la intercepción/secuestro ILEGAL de #FlotillaGlobalSumud por parte del ente sionista y la inacción de gobiernos, con 2 manifestaciones simultáneas en CDMX:

▪️Afuera del edificio de Sec Relaciones Exteriores

Cierre Periférico Sur ENAH

Guadalajara

En Guadalajara, el Comité en Solidaridad con Palestina, convocó a una protesta frente al Palacio de Gobierno en apoyo a la Global Sumud Flotilla.

«Atacaron a la flotilla humanitaria, ¡Exigimos su liberación inmediata!», denunciaron en la convocatoria.

Torreón

En Torreón, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez convocó a una marcha el próximo martes 7 de octubre en la Plaza Mayor por Palestina.

El grupo de activistas condena y exige un alto total al «genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino».