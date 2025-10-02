Con la Niña invierno mexicano será más cálido y seco

México se encamina hacia un invierno 2025 atípico, más seco y cálido de lo normal, una perspectiva marcada por el inminente regreso del fenómeno climático La Niña

Regeneración, 1 de octubre de 2025. Con el invierno cambio drástico en las condiciones meteorológicas contrasta con la intensa temporada de lluvias que culmina. Confirma la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Gran parte del territorio nacional registrará temperaturas de uno a tres grados Celsius por encima de la media climatológica.

Un incremento significativo que se sentirá entre los meses de noviembre y febrero.

Este panorama, impulsado por la fase fría del Pacífico, La Niña, incidirá en los patrones atmosféricos.

Provocará condiciones anómalas, especialmente en el norte del país, donde la sequía podría acentuarse.

Además, la meteoróloga Christian Domínguez, adscrita al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó detalladamente los efectos directos de este fenómeno:

Invierno

«Los inviernos bajo La Niña suelen presentar temperaturas más altas y una menor frecuencia de frentes fríos».

Esta afirmación subraya que, si bien la temporada de frentes fríos suele promediar 50 sistemas, este año se esperan solo 48 sistemas frontales, un ligero descenso asociado directamente a la influencia de La Niña.

🔵#LaNiña se fortalecerá



🌬️En esta segunda quincena de enero, los vientos del este aumentarán su fuerza sobre el Pacífico ecuatorial, ocasionando afloramientos de agua fría.



🥶Esto haría que La Niña pueda alcanzar intensidad moderada, asociada a más periodos fríos en #México pic.twitter.com/Ttx5RoL2Dv — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) January 14, 2025

La Crisis Climática: El Contexto de los Extremos

Esta tendencia hacia un invierno menos riguroso y con escasas heladas se inscribe en un contexto de crisis climática global.

Los registros de Conagua, que señalan que desde 1950 México pierde en promedio un día de heladas cada 15 años, confirman esta problemática.

Domínguez puntualizó la urgencia de entender este fenómeno como una manifestación directa de la alteración climática que vive el planeta:

#Priscilla esta próxima a llegar 🌀



🔴 Muy pronto se designará la perturbación #99E al sur de #México, la cual podría dar origen a un nuevo ciclón tropical este fin de semana.



🔄🌧️ Su circulación favorecerá lluvias y oleaje elevado 🌊 en estados del sur y occidente.… pic.twitter.com/VnMFCZ7umn — Daniel Pretelín ☈ (@DanielPretelin) October 1, 2025

“Venimos de un periodo con demasiada agua y ahora transitaremos hacia un régimen más seco y caliente; estos eventos extremos tienen todo que ver con la crisis climática”.

La advertencia de la especialista es clara: atravesaremos por un ciclo de extremos, alternando entre sequías prolongadas y episodios de lluvia extraordinaria en muy poco tiempo.

En la capital, el panorama es similar:

Las lluvias cederán a partir de mediados de octubre, dejando atrás los eventos extremos del verano.

No obstante, aún podrían presentarse temporales residuales vinculados al fin de la temporada de ciclones tropicales.

Actualmente el fenómeno del #ENOS se encuentra en fase neutra, pero el #Pronóstico indica que para el trimestre octubre-diciembre de 2025, podría darse una transición a la fase de #LaNiña, con una probabilidad máxima del 71 %; lo anterior podría generar condiciones menos húmedas… pic.twitter.com/XzwGZtkwXJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

El reto para los próximos meses será adaptarse a condiciones más cálidas y secas.

Escenario que impactará tanto en la vida cotidiana como en la disponibilidad de agua y la agricultura nacional.

Según los pronósticos para el invierno 2025, se espera una temporada con temperaturas elevadas, que podrían situarse entre 1∘C y 3∘C por encima del promedio histórico.

En cuanto a los sistemas frontales, el invierno se perfila con menos frentes fríos de lo habitual, estimándose alrededor de 48, lo que es ligeramente inferior al promedio de 50.

Adicionalmente, se anticipa un escenario de sequía, con lluvias limitadas en gran parte del territorio nacional.

La consecuencia de estas condiciones es una reducción en la frecuencia y los días con heladas, un impacto que se notará especialmente en el centro y norte del país.