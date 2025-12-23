EE. UU. Frena Proyectos Eólicos por Seguridad Nacional

EE. UU. suspende parques eólicos marinos como Vineyard Wind 1 y Empire Wind señalando interferencia con radares militares

Regeneración, 22 de diciembre de 2025.– La transición energética acaba de chocar con el muro del Pentágono. Estados Unidos suspendió varios proyectos eólicos marinos estratégicos.

Dicen que los parques plantean riesgos para la seguridad nacional. Como quien dice, los molinos estorban a sus radares militares.

La Administración estadounidense lanzó el parón de tajo. Quieren evaluar cómo mitigar las supuestas amenazas en sus costas.

🚨| ÚLTIMA HORA: El secretario del Interior, Doug Burgum, está deteniendo los proyectos eólicos marinos por motivos de seguridad nacional. Estos enormes parques eólicos generan “interferencias de radar, ¡un auténtico riesgo para EE.UU.!” ¡Adiós a la locura de la agenda progre! 🔥 pic.twitter.com/A2JNoLZiII — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 22, 2025

Cifras del frenazo

No son proyectos pequeños. Estamos hablando de infraestructura masiva que hoy está en el limbo por decisiones políticas.

El parón incluye a Vineyard Wind 1 y al colosal Coastal Virginia Offshore Wind de 2,600 megavatios (MW).

También figuran Sunrise Wind con 924 MW y Empire Wind 1 de Equinor con 810 MW.

Finalmente, el proyecto Revolution Wind de Orsted, de 704 MW, también quedó congelado. El capital se puso nervioso.

«El Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra, ha intervenido en la guerra de Trump contra la energía eólica marina. El Departamento del Interior ha congelado los cinco proyectos en construcción, incluido Vineyard Wind, alegando motivos de seguridad nacional»

Department of Defense, now called the Department of War, has stepped into Trump's war against offshore wind. Interior has frozen all 5 under construction projects, incl. Vineyard Wind, citing national security concerns @NewBedfordLight pic.twitter.com/rJtktkiWUH — Anastasia E. Lennon (@aelennon1) December 22, 2025

La excusa del «tiempo para evaluar»

El gobierno afirma que necesita una pausa técnica. Quieren negociar con los dueños del dinero y los estados costeros.

«Dará tiempo para trabajar con los arrendatarios y socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos», señalaron oficialmente.

A ver si no es pura burocracia para proteger intereses de la vieja guardia. La seguridad siempre es su carta bajo la manga.

My statement on the Trump Administration’s stop work order for Vineyard Wind. pic.twitter.com/Wg2fgOY5Zi — Governor Maura Healey (@MassGovernor) December 22, 2025

El apagón de la esperanza verde

Se pierden empleos verdes. Pero también se retrasa la meta de descarbonización. El planeta no tiene el tiempo que los militares exigen.

La Administración actual dio un manotazo sobre la mesa. Revocaron los permisos otorgados durante el periodo de Joe Biden (2021-2025).

Como quien dice, borraron de un plumazo años de avances ecológicos. Miles de millones de dólares quedaron en el aire.

Esta decisión no solo golpea a las empresas. El suministro para más de 2.5 millones de hogares está hoy en riesgo.

La costa este se la había jugado por el viento. Era su estrategia maestra para la transición energética necesaria.

Ahora, la incertidumbre reina en los puertos. Las inversiones se tambalean mientras el planeta sigue calentándose sin tregua.