EE.UU materializa salida de la Organización Mundial para la Salud

EE.UU no pagará adeudos a la OMS. Mantendrá relaciones bilaterales con instituciones de salud de otras naciones

Regeneración, 22 de enero 2026– Este jueves, Estados Unidos consolidó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según lo anunciado por el Departamento de Salud, como resultado de una directiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025.

Determinación

Esta determinación ha suscitado inquietudes por sus posibles repercusiones en la salud a nivel mundial y por las elevadas cuotas que el país aún debe pagar a la organización.

El 20 de enero de 2025, día del retorno de Trump a la presidencia, el mandatario firmó la directiva que precedió al aviso formal de su retirada de la agencia de la ONU.

Este movimiento había comenzado en su primer mandato (2017-2021), al señalar a la OMS por una ineficacia en la administración de la pandemia de covid-19.

En el documento firmado, el presidente de Estados Unidos reiteró sus críticas hacia el organismo en relación con otras crisis de salud global.

Cuestionamiento

Además, cuestionó lo que consideró como incapacidad de implementar cambios necesarios.

También mencionó una falta de autonomía frente a la influencia inapropiada de otros países miembros, haciendo referencia directa a China.

Uno de los puntos clave del Gobierno de Estados Unidos ha sido el sistema de cuotas.

Argumenta que es injusto que naciones con poblaciones más grandes que la de Estados Unidos contribuyan con menos fondos.

Presupuesto

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos indicaron que Washington alguna vez llegó a cubrir hasta el 25% del presupuesto total de la OMS.

Esto, a pesar de que el organismo nunca ha tenido un director general proveniente de Estados Unidos.

“Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos…

…confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso”, comentó un funcionario del gobierno.

Interrogantes

Quedan interrogantes sobre las consecuencias de esta decisión en la colaboración en salud a nivel internacional.

En este sentido, otro representante del Gobierno aseguró que Estados Unidos seguirá manteniendo relaciones bilaterales con otras naciones y sus ministerios de salud.

“Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas”, afirmó.

Unión de EE. UU. a la OMS

Estados Unidos se unió a la OMS en 1948 mediante una resolución conjunta del Congreso.

En esta se estableció —a diferencia de los demás países miembros— el derecho expreso de separarse de la organización.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, esta resolución no condiciona la salida al pago de cuotas pendientes.

La Administración Trump ha reiterado que no tiene planes de pagar las contribuciones correspondientes al periodo 2024-2025.

Estas están valoradas entre 260 y 280 millones de dólares, lo que representa un punto adicional de fricción en su relación con la OMS.