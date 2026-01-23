Trump sugiere «poner a prueba» a la OTAN en sur de EE.UU

Trump dijo que tal vez debiera invocar el artículo 5 de la OTAN y pedir ayuda a la alianza ayuda contra «invasión de inmigrantes ilegales»

Regeneración, 23 de enero de 2025. El presidente Trump dijo el jueves que EE.UU debería haber considerado probar a la OTAN obligando a los países miembros a responder a la crisis de su frontera sur.

Y es que especuló en una publicación en Truth Social que EE.UU podría haber invocado el Artículo 5 (la cláusula de defensa colectiva de la alianza), poniendo así a la OTAN «a prueba».

OTAN

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales…

«.., liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”, escribió.

Los comentarios del presidente se produjeron después de que recientemente cuestionara el compromiso de la OTAN de ayudar a Estados Unidos.

«Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no estarán ahí para nosotros», escribió el presidente en las redes sociales a principios de este mes.

Artículo

Cabe destacar que el Artículo 5 se refiere a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, que establece que un «ataque armado» contra un miembro se considera un ataque contra los 32 Estados miembros.

La OTAN afirma que evalúa caso por caso qué activa el Artículo 5, como la «invasión del territorio de otro Estado por parte de un Estado».

Sin embargo aclara que «los acontecimientos que carecen de un componente internacional, como los actos de terrorismo puramente nacionales, no activan» la cláusula de defensa mutua.

Sin embargo, los Estados miembros puedan optar por prestar asistencia.

Además, portales señalan que en los casi 80 años de historia de la alianza, la cláusula de defensa mutua solo se ha invocado una vez.

Esto es, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los aliados de EE.UU en la OTAN respaldaron la respuesta estadounidense en Afganistán.

Y, donde murieron más de mil soldados no estadounidenses de la OTAN.

Amenaza

La última publicación de Trump en Truth Social se produce en medio de su continua amenaza de retirar a Estados Unidos de la alianza.

«Nunca los hemos necesitado; en realidad, nunca les hemos pedido nada». Así declaró el presidente a Fox Business durante el Foro Económico Mundial en Suiza el jueves.

«Dirán que enviaron tropas a Afganistán o a esto o aquello, y lo hicieron: se mantuvieron un poco apartados, alejados del frente».

El día anterior, Trump, en su discurso en Davos, criticó duramente la aparente falta de fiabilidad de la OTAN:

«Los conozco muy bien a todos. No estoy seguro de que estuvieran allí. Sé que estaríamos allí para ellos. No sé si ellos estarían allí para nosotros».

Trump criticó especialmente a Dinamarca, aliado de la OTAN.

Calificó al país nórdico de “desagradecido” tras afirmar falsamente que EE.UU devolvió Groenlandia a Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial.