EE UU revoca visas a ejecutivos indios por acusación de fentanilo

La embajada de Estados Unidos dice que líderes corporativos indios están involucrados en el «tráfico de precursores de fentanilo»

Regeneración, 18 de septiembre 2025– La administración Trump revocó y denegó visas a algunos ejecutivos de empresas indias por acusaciones de que están involucrados en el comercio de fentanilo, según la Embajada de Estados Unidos en India.

La embajada emitió un comunicado el jueves, anunciando la revocación de las visas.

Sin embargo, no identificó a los individuos afectados ni proporcionó detalles sobre la naturaleza de sus negocios.

Revocación de visas

“Como continuación de los esfuerzos de la Administración Trump para mantener a los estadounidenses a salvo de los peligrosos narcóticos sintéticos…

…la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi ha revocado y posteriormente denegado visas a ciertos ejecutivos de empresas…

…y líderes corporativos por su participación en el tráfico de precursores de fentanilo”, indicó.

Los precursores del fentanilo incluyen tranquilizantes y otras sustancias químicas.

Estas son utilizadas en la fabricación de esta peligrosa droga.

El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Nueva Delhi.

La situación con Trump escaló por el comercio y la importación de petróleo ruso por parte de la India .

Aranceles

Trump había impuesto aranceles del 50 por ciento a las importaciones indias.

Esta medida fue rechazada por Nueva Delhi, que subrayó que los aliados europeos de Washington también han seguido comprando productos energéticos rusos.

Sin embargo, esta semana Washington y Nueva Delhi mantuvieron conversaciones a distintos niveles, lo que aumentó la posibilidad de un acuerdo.

Funcionarios comerciales de Estados Unidos visitaron la India y el martes Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro Narendra Modi.