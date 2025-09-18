Terremoto de 7,8 golpea Kamchatka, Rusia: Alerta de tsunami

Kamchatka, nuevamente fuerte sismo y alerta de tsunami para la zonas costeras de la región. Localizado a 10 kilómetros de profundidad

Regeneración, 18 de septiembre 2025– Un terremoto de magnitud 7,8 se registró el viernes cerca de la península rusa de Kamchatka, a 128 km al este de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 km.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE. UU. emitió una alerta por posibles olas peligrosas.

El sismo se produce tras otro temblor reciente en la región.

Terremoto de 7,8

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa del Lejano Oriente ruso, cerca de la península de Kamchatka.

Sucedió el viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo aproximadamente a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 kilómetros.

En respuesta, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una alerta.

Olas peligrosas

Advirtieron de olas potencialmente peligrosas en las costas circundantes.

Este temblor se produce pocos días después de que otro terremoto significativo sacudiera la misma región.

Petropávlovsk-Kamchatski, ubicada en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, forma parte del sísmicamente activo «Anillo de Fuego».

Anillo de Fuego

El Anillo de Fuego es una zona con forma de herradura que bordea el océano Pacífico, conocida por su alta actividad sísmica y volcánica.

Alberga aproximadamente el 75 % de los volcanes activos del mundo y registra alrededor del 90 % de los terremotos mundiales.

Tras el terremoto, se emitieron rápidamente alertas de tsunami para las zonas costeras de Rusia, Japón, Alaska, Guam, Hawái y varias otras islas del Pacífico.

En Kamchatka, las autoridades informaron de olas de entre 3 y 4 metros de altura, lo que provocó evacuaciones en varias localidades costeras.

Entre ellas, Severo-Kurilsk, donde instaron a los residentes a trasladarse tierra adentro de inmediato.

Agencias

❗️🇷🇺 – Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula



A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.



The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

La Agencia Meteorológica de Japón también alertó al público sobre posibles olas de tsunami de hasta 3 metros a lo largo de su costa del Pacífico.

También se emitió una alerta en partes de la costa oeste de Estados Unidos.

Aunque el riesgo de inundaciones graves fuera de la zona inmediata del sismo se consideró mínimo.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ha declarado que existe una posible amenaza de tsunami en las zonas del Pacífico cercanas al epicentro del terremoto.

Sin embargo, el PTWC también señaló que aún es prematuro confirmar si Hawái corre riesgo de tsunami.