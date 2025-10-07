EE.UU sanciona a 8 personas y 12 empresas del cártel de Sinaloa

EE.UU: Activos de personas designadas que se encuentren en EE.UU quedarán bloqueados, así como cualquier transacción o negocio con ellos

Regeneración, 6 de octubre de 2025. EE.UU impuso este lunes sanciones financieras a ocho individuos y doce empresas a las que acusa de estar vinculadas con Los Chapitos.

Esto es, la facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Como parte de las sanciones, todos los activos de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados, así como cualquier transacción o negocio con ellos.

Según el Departamento del Tesoro, se trata de una red que proporciona al cartel precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo sintético.

Como se sabe una droga que ha causado una fuerte crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Incluso además se destaca en redes que la mayoría de individuos y empresas sancionadas son de Culiacán, la capital de Sinaloa, principal centro operativo de Los Chapitos.

Por otra parte, se indica que entre los sancionados destacan Martha Emilia Conde Uraga, alias Martita, identificada como broker químico clave.

Asimismo Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis, Gilberto, María Gabriela, Jairo y César Elías, todos vinculados con el suministro de precursores químicos o el manejo de empresas fachada.

Compañías

Al tiempo que las compañías sancionadas incluyen Favelab, Agrolaren, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab y Comercial Viosma del Noroeste.

Además de Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, entre otras.

“El presidente (Donald) Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional».

Lo anterior, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.

Antecedentes

El anuncio se da tres semanas después que Washington sancionó a seis miembros y 15 empresas de otro de los bandos de la organización, conocido como Los Mayos.

Como se sabe los dos bandos entraron en una disputa luego de la detención del histórico capo, Ismael “El Mayo” Zambada, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”.

Esto, en Texas en julio del 2024. Un año antes fue apresado y extraditado a Estados Unidos Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, otro de los hijos de Guzmán.