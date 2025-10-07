En 2026 inicia registro a Sistema de Salud Nacional: Sheinbaum

Un sistema nacional que permita a la población atienda su salud en cualquiera de las instituciones públicas: IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar

Regeneración, 6 de octubre de 2025. Sheinbaum anunció que, a partir de enero 2026, iniciará el registro al Sistema de Salud Nacional.

Esto, con el objetivo de que, en 2027, se genere un esquema que permita atender una buena parte de las enfermedades en cualquiera de las instituciones de salud pública del Gobierno de México.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional».

«Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o, con lo que cada persona diga…»

A partir de enero todos los mexicanos y mexicanas tendrán un registro ante el Sistema de Salud Nacional, informa la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/cqVV9A3G4r — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 6, 2025

«.., para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones».

“Porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario…»

«… del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el próximo año se fortalecerá al conjunto de las instituciones de Salud del país.

74% de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum@Claudiashein de acuerdo con la encuesta de @herasdemotecnia



Converso con Rodrigo Galván de las Heras @rodgalvan10 #FórmulaNoticias @Radio_Formula 📻 104.1FM – 1500 AMhttps://t.co/zl7mk40KZn — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 7, 2025

En paralelo, el Gobierno Federal puso en marcha el programa Salud Casa por Casa, diseñado para llevar servicios médicos gratuitos a personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país.

Sin importar su afiliación institucional.

Según cifras oficiales, el programa busca atender a 14 millones de personas en más de 12 millones de hogares.

A mediados de 2025 ya se habían visitado cerca de 8.9 millones de personas y desplegado 312 brigadas rurales en 615 municipios de difícil acceso.

#MañaneraPresidenta | 🩺🇲🇽 Claudia Sheinbaum anunció que en enero de 2026 iniciará el registro al Sistema Nacional de Salud.



A partir de 2027, cualquier persona podrá atenderse en cualquier institución pública.



Salud universal y gratuita, un derecho, no un privilegio. ❤️✨ pic.twitter.com/nBK3OMHDM1 — Juncal Solano (@juncalssolano) October 6, 2025

Lo anterior, además con la participación de más de 20 mil funcionarios de salud.

Asimismo, informes del Gobierno de México indican que el programa ha ejecutado 57.5% de su presupuesto asignado para 2025 (1,149.5 millones de pesos de los 2 mil millones previstos).

E incluso, ha registrado más de 18,000 profesionales de la salud en su operación.

“Salud Casa por Casa” busca fortalecer la atención primaria y preventiva, reduciendo la carga hospitalaria y asegurando continuidad en el tratamiento de enfermedades crónicas.