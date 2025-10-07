En 2026 inicia registro a Sistema de Salud Nacional: Sheinbaum

Un sistema nacional que permita a la población atienda su salud en cualquiera de las instituciones públicas: IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar
Regeneración, 6 de octubre de 2025. Sheinbaum anunció que, a partir de enero 2026, iniciará el registro al Sistema de Salud Nacional.
Esto, con el objetivo de que, en 2027, se genere un esquema que permita atender una buena parte de las enfermedades en cualquiera de las instituciones de salud pública del Gobierno de México.
Sheinbaum
“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional».
«Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o, con lo que cada persona diga…»
«.., para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones».
“Porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario…»
«… del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”, explicó.
La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el próximo año se fortalecerá al conjunto de las instituciones de Salud del país.
México
En paralelo, el Gobierno Federal puso en marcha el programa Salud Casa por Casa, diseñado para llevar servicios médicos gratuitos a personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país.
Sin importar su afiliación institucional.
Según cifras oficiales, el programa busca atender a 14 millones de personas en más de 12 millones de hogares.
A mediados de 2025 ya se habían visitado cerca de 8.9 millones de personas y desplegado 312 brigadas rurales en 615 municipios de difícil acceso.
Lo anterior, además con la participación de más de 20 mil funcionarios de salud.
Asimismo, informes del Gobierno de México indican que el programa ha ejecutado 57.5% de su presupuesto asignado para 2025 (1,149.5 millones de pesos de los 2 mil millones previstos).
E incluso, ha registrado más de 18,000 profesionales de la salud en su operación.
“Salud Casa por Casa” busca fortalecer la atención primaria y preventiva, reduciendo la carga hospitalaria y asegurando continuidad en el tratamiento de enfermedades crónicas.